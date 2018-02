Ciclismo | Clasica de Almeria 2018 | l’australiano Caleb Ewan brucia tutti in Spagna

oasport

(Di domenica 11 febbraio 2018) Va all’australianolade, gara ciclistica giunta alla 33a edizione, di categoria 1.HC. Il velocista della Mitchelton-Scott mette in fila sul traguardo di Roquetas de Mar un gruppo di 25 corridori, precedendo, dopo 185.1 km di fatica, coperti in 4:35:28, l’olandese Danny Van Poppel, del Team LottoNL-Jumbo ed il belga della Wanty – Groupe Gobert, Timothy Dupont. Il migliore dei 5 italiani iscritti è Matteo Trentin, compagno di squadra di, giunto al traguardo con 26″ di ritardo in 42a posizione. Di seguito la top 10 finale 1Mitchelton-Scott 4:35:28 2 VAN POPPEL Danny Team LottoNL-Jumbo 3 DUPONT Timothy Wanty – Groupe Gobert 4 HOFSTETTER Hugo Cofidis, Solutions Crédits 5 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Floors 6 KUMP Marko CCC Sprandi Polkowice 7 WÜRTZ SCHMIDT Mads Team Katusha – Alpecin 8 BARBERO Carlos ...