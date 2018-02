Chi è il ' gigante buono' del biathlon che ha inaugurato il medagliere azzurro

Olimpiadi invernali 2018 : maltempo a Pyeongchang - a risChio lo slalom gigante femminile : A “forte” rischio di rinvio le prossime gare di sci alpino nell’ambito delle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang. A causa del forte vento che soffia nei siti di gara lo slalom gigante femminile, in programma alle 3 ora italiana di questa notte al Yongpyong alpine centre, potrebbe essere rinviato. A rischio anche la combinata uomini in calendario martedì alle 7 al Jeongseon sport centre. L'articolo Olimpiadi invernali 2018: ...

Russia - parto eccezionale : nasce una bimba 'gigante' di 6 - 3 Chili : Secondo il libro dei Guiness dei records, il neonato più grande del mondo è nato con 10, 2 kg di peso ad Anversa dall'italiana Carmelina Fedeli nel 1955.

Prodotti taroccati su Amazon - ecco come il gigante dell’e-commerce guadagna dalla contraffazione. L’inChiesta di SkyTg24 : Sky TG24 dedica un’inchiesta alla diffusione dei Prodotti contraffatti sui grandi portali di e-commerce. L’approfondimento, curato da Simone Spina e in onda durante tutta la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, nelle principali edizioni del tg, mostra come un colosso globale dell’e-commerce come Amazon fornisca una vetrina anche agli articoli falsi di origine cinese. E lo fa raccontando il viaggio di una borsa griffata acquistata ...

Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino masChile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella Classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : dominio totale di Hirscher! Vittoria sChiacciante - Eisath settimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

Olimpiadi invernali - l'analisi di Paolo De Chiesa : 'Brignone - in gigante è la numero Uno' : In base a quanto emerso da questi mesi di Coppa del Mondo, chi potrebbe essere la sorpresa dei Giochi? "Nella velocità maschile attenzione all'austriaco Kriechmayr, se azzecca la giornata può battere ...

Chi è Sfera Ebbasta - quello la cui faccia è stampata su cartelloni gigantesChi e domina le classifiche : Nelle ultime settimane vi sarà capitato di prendere la metro e vedere sui cartelloni un ragazzo con i denti d’oro, la pelliccia rosa e i capelli rossi. Se invece non ci avete fatto caso ci pensa Spotify a rinfrescarvi la memoria con alcuni numeri abbastanza eloquenti di Sfera Ebbasta, l’artista più chiacchierato in Italia in questo momento. Il suo disco Rockstar, pubblicato il 19 gennaio, ha ottenuto oltre otto milioni di plays nel mondo in 24 ...

Sci alpino - gigante femminile Kronplatz 2018 : non c’è Goggia - Brignone difende la vittoria di un anno fa. OcChio a Gut - Shiffrin e Worley : Chiusa la tre giorni di Cortina, con alti e bassi per le azzurre nelle tre gare di velocità disputate sull’Olympia delle Tofane, si torna subito a gareggiare in Italia: sul Plan de Corones, a San Vigilio di Marebbe, c’è il gigante femminile, gara che prenderà il via martedì con la prima manche alle 10 e la seconda alle 13. Si gareggia sull’Erta, pista che conduce dal Piz de Plaies direttamente a San Vigilio di Marebbe e che ha ...

Airbus - il gigante A380 è a risChio estinzione : MILANO - Airbus punta al target di 800 consegne di aeromobili nel 2018, in crescita dalle 718 nel 2017. Ma lo fa grazie all'incremento della produzione dell'A320Neo nel segmento a medio raggio, non ...

Europa : Gentiloni - risChia di essere gigante economico e nano politico : Prima di rimarcare: "Se non c'è l'Europa a svolgere questo ruolo, infatti, i rischi per la pace nel mondo saranno sempre maggiori nei prossimi anni e decenni. Noi abbiamo 70 anni di pace alle spalle, ...

Classifica Coppa del mondo sci alpino masChile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Adelboden. Marcel Hirscher in fuga! : La Classifica generale della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2018 1 Marcel Hirscher AUT 774 2 Henrik Kristoffersen NOR 660 3 Alexis Pinturault FRA 502 4 Kjetil Jansrud NOR 480 5 Aksel Lund ...

Classifica Coppa del mondo sci alpino masChile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Adelboden. Marcel Hirscher in fuga! : Marcel Hirscher ha vinto ancora, raggiungendo il sesto successo stagionale, il 51° complessivo in Coppa del mondo. È stata un’altra gara fantastica il gigante di Adelboden, con l’austriaco capace di trionfare nonostante rischi elevatissimi e numeri da circo nel finale. Il cannibale è così in fuga nella Classifica generale, avendo portato il suo bottino a 774 punti, 114 in più rispetto al norvegese Henrik Kristoffersen, anche oggi ...

Sci alpino - Sofia Goggia cecChino verso le Olimpiadi. Podio gigante - ritrovato l’entusiasmo : in forma nel momento clou : Sofia Goggia è in formato cecchino, come ha dichiarato lei stessa. L’azzurra ha puntato le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: manca soltanto un mese all’appuntamento più importante del quadriennio e nel momento più importante l’azzurra è riuscita a salire sul Podio in gigante per la prima volta in stagione. Le prime uscite dell’anno non erano state all’altezza del talento della bergamasca che a Kranjska Gora ...

Bitshiabu El Chadaille - ecco Chi è il gigante del Psg : stato l'assoluto protagonista del torneo Liga Promises, la competizione internazionale riservata ad alcuni degli Under 12 più forti al mondo. Non ha vinto il trofeo né alcun premio individuale, ma tutti hanno parlato di lui. Ci riferiamo a Bitshiabu El Chadaille, per tutti semplicemente Chad. È il gigante del Psg, colui che ha rubato ...