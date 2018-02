Che Tempo che Fa | gli ospiti di stasera 11 febbraio 2018

Alessandro Costacurta/ Video - "Mancini? Valutiamo anche altri tecnici per la Nazionale..." ( Che Tempo che fa) : Alessandro Costacurta , da poco eletto sub-commissario della FIGC, sarà ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa per parlare di calcio. Nazionale italiana e dintorni(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:42:00 GMT)

GABRIELE MUCCINO/ L’attesa per il nuovo film “A casa tutti bene” ( Che Tempo che fa) : Reduce dal Festival di Sanremo 2018 come membro della Giuria degli esperti, questa sera GABRIELE MUCCINO sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:23:00 GMT)

LINO BANFI/ L’appello alla Rai per realizzare Un medico in famiglia 11 (Che Tempo che fa) : LINO BANFI sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1. L'attore ha lanciato un appello per realizzare Un medico in famiglia 11(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:56:00 GMT)