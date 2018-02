Champions League | Juve-Tottenham | ecco dove vederla e le probabili formazioni

Blastingnews

(Di domenica 11 febbraio 2018) Dopo la vittoria per due a zero contro la Fiorentina VIDEOgrazie ai gol dell'ex Federico Bernardeschi e di Gonzalo Higuain, la #ntus si trova momentaneamente al primo posto in classifica e ora ha tutto il tempo per pensare alla gara contro il #, valevole per l'andata degli ottavi di finale di #. L'attesissimo match si giochera' martedì 13 febbraio alle ore 20 e 45 a Torino; ricordiamo che la squadra inglese è arrivata prima nel suo gruppo ed è stata in grado di precedere un club come il Real Madrid, impressionando moltissimo per il suo gioco. Lantus dovra' stare attenta soprattutto a Harry Kane, il pericolo numero uno per la difesa bianconera. L'attaccante britannico, infatti, ha messo a segno ben trentatré reti in trentaquattro partite, ma bisogna ricordare che la retroguardia bianconera ha subito una sola rete nelle ultime dieci gare. ...