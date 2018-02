C' è un massone in corsa con M5S per la Camera

ilgiornale

(Di domenica 11 febbraio 2018) "Nel Movimento 5 Stelle razzisti, omofobi e massoni non sono ammessi". Era stato perentorio Luigi Di Maio, scandendo le regole per chi voleva candidarsi con i grillini, già sotto accusa per questioni non proprio limpide come quella di Frascati, con il candidato Dessì prima accusato di essere vicino al clan Spada e poi di esservi vantato di avere pestato un ragazzino romeno.Peccato che le linee guida scandidate dal candidato premier del Movimento vadano a impattare duramente con la realtà dei fatti. Quella stessa realtà che dice che Catello "Lello" Vitiello, avvocato candidato all’uninominale in Campania, è esponente della loggia napoletana La Sfinge, aderente al Grande Oriente d'Italia.È il quotidiano Il Mattino a portare la questione sui giornali, ponendo i grillini di fronte a un dilemma: far finta di nulla o perdere un altro ...