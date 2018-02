Catania-Cosenza Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : la finale sarà Roma- Catania . Superate Cosenza e Bogliasco : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà Roma-Catania: domani andrà in scena ad Ostia il replay della finale di FIN Cup: tre mesi fa vinsero le etnee. Per il terzo posto invece si affronteranno Cosenza e Bogliasco , Superate oggi nelle semifinali. finale per il terzo posto alle ore 14, alle 16 la finalissima. Nella prima semi finale Roma ha superato per 11-9 Cosenza , al termine di una partita tiratissima. Dopo il 2-2 del primo ...

Serie C : scambi e rinforzo per Trapani e Catania - difensore per il Cosenza Video : L'unico risultato a sorpresa, nel campionato di Serie C, giunto alla 23a giornata, è la sconfitta casalinga del Livorno, capolista del girone A, ad opera di una sempre più sorprendente Alessandria. Negli altri gironi il Padova con la vittoria di Vicenza fa salire a 8 i punti di distacco dalle sue immediate intrici, mentre nel girone C, in attesa del risultato del posticipo serale di oggi 29 gennaio, tra Catania e Virtus Francavilla, il Lecce ...