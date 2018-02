Cast e personaggi di Sherlock 4×03 | Sian Brooke grande protagonista nel finale di

Cast e personaggi di A casa tutti bene - Gabriele Muccino a Sanremo 2018 con gli attori del film : Il Cast e personaggi di A casa tutti bene vi aspettano nelle sale italiane dal 14 febbraio, ma prima di tale data, Gabriele Muccino e i suoi attori protagonisti saliranno sul palco dell'Ariston in occasione della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2018. Non solo musica quindi, ma anche intrattenimento e buon cinema. Tra gli ospiti della serata, annunciato anche Fiorello, che torna alla kermesse dopo ben sedici anni. ...

Cast e personaggi di In Punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

Cast e personaggi di Sherlock 4 - da Benedict Cumberbatch a Toby Jones nell’episodio del 4 febbraio : Nel secondo episodio in onda il 4 febbraio, conosciamo meglio il Cast e personaggi di Sherock 4, la cui nuova stagione è in onda su Paramount Channel. Stasera sarà trasmesso l'episodio intitolato "Il detective morente", e le anticipazioni prevedono l'introduzione di un nuovo antagonista e un colpo di scena scioccante. Il finale dello scorso episodio ha cambiato le carte in tavola: per il detective Holmes non si tratta più di un gioco, Mary è ...

Cast e personaggi di SWAT - dal 4 febbraio su Rai2 la nuova serie con Shemar Moore : trama e programmazione : Da questa domenica 4 febbraio una nuova serie crime è pronta a popolare il palinsesto di Rai2: si tratta di SWAT, l'ultima arrivata in casa CBS. Basata sull'omonima serie televisiva del 1975, SWAT è una creazione di Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, che ne sono produttori esecutivi oltre che showrunner. Protagonista è un team di agenti SWAT, acronimo che sostituisce la dicitura Special Weapons And Tactics e indica alcune speciali unità di ...

Cast e personaggi di Liberi Sognatori – Una donna contro tutti : Cristiana Capotondi è Renata Fonte nel film del 4 febbraio : Il nuovo ciclo Taodue dedicato agli eroi antimafia torna in onda oggi, 4 febbraio, con l'ultimo film del ciclo Liberi Sognatori dedicato a Renata Fonte, l'assessore che ha lottato con tutte le forze per combattere la corruzione a difesa del suo territorio. Cast e personaggi di Liberi Sognatori - Una donna contro tutti Renata Fonte sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una storia vibrante ma, soprattutto, vera e che è riuscita a ...

Cast e personaggi di The Sinner : su Mediaset Premium il binge watching della serie con Jessica Biel : Mediaset Premium lancia la bomba con Cast e personaggi di The Sinner in onda prima del tempo stabilito. In molti aspettavano l'inizio della serie previsto per martedì 6 febbraio ma, a quanto pare, i curiosi potranno mettersi comodi già da oggi per una maratona della prima stagione. La serie antologica basata sull'omonimo romanzo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr, andrà in onda proprio oggi, 4 febbraio, in binge watching a partire ...

Cast e personaggi di Absentia - dal 2 febbraio su Amazon Prime Video : dopo Castle - Stana Katic torna in tv : Su Amazon Prime debuttano il Cast e personaggi di Absentia, la serie tv thriller che segna il ritorno di Stana Katic sul piccolo schermo. L'ex Kate Beckett di Castle, che recentemente si è aperta sulla cancellazione dello show della ABC, interpreta la protagonista Emily, ex agente dell'FBI, in una drammatica storia tra intrighi, segreti e colpi di scena. Dal 2 febbraio su Amazon Prime Video saranno disponibili tutti i dieci episodi della ...

Cast e personaggi di Altered Carbon su Netflix dal 2 febbraio : Joel Kinnaman protagonista di una moderna reincarnazione : Fantascienza sempre più dark e sempre più protagonista al cinema e nel mondo della serialità americana e la conferma arriva anche grazie al Cast e personaggi di Altered Carbon disponibile dal 2 gennaio su Netflix. La strada aperta da Black Mirror, la serie di nicchia di casa Netflix, sembra aver convinto gli addetti ai lavori a lanciarsi a capofitto su quel sottile confine tra realtà e fantascienza, quel limite che sembrava invalicabile e che ...

Cast e personaggi di X-Files 11 - su Fox il 29 gennaio : da Fox Mulder e Dana Scully al ritorno di volti storici : Il Cast e i personaggi di X-Files 11 si preparano al debutto in prima assoluta su Fox, con il nuovo capitolo della celebre serie cult creata da Chris Carter. Nell'undicesima stagione, composta da 10 episodi, 4 in più rispetto la precedente, Fox Mulder e Dana Scully tornano a indagare sugli X-Files, ma sopratutto si metteranno alla ricerca del loro figlio scomparso, William, scoprendo di non essere i soli. X-Files 11 debutta a due anni dalla ...

Cast e personaggi di Liberi Sognatori – La scelta - Emanuela Loi : Greta Scarano e Riccardo Scamarcio nel film del 28 gennaio : Il nuovo ciclo Taodue dedicato agli eroi antimafia torna in onda oggi, 21 gennaio, con il terzo film del ciclo Liberi Sognatori dedicato a Emanuela Loi e chi, come lei, è morto facendo il suo dovere. Cast e personaggi di Liberi Sognatori - La scelta Emanuela Loi sono pronti a conquistare il pubblico di Canale 5 con una storia vibrante ma, soprattutto, vera con protagonista Greta Scarano proprio nei panni dell'agente della scorta, la prima donna ...

Cast e personaggi di Mosaic al via su Sky Atlantic con la firma di Steven Soderbergh e Sharon Stone protagonista : Il mistery drama interattivo firmato da Steven Soderbergh farà il suo debutto oggi, 23 gennaio, portando Cast e personaggi di Mosaic su Sky Atlantic. La rete "giovane" di Sky ospiterà in seconda serata una delle serie più discusse e particolari di questo inizio 2018. Sharon Stone sarà la protagonista di Mosaic, la serie HBO che prenderà il via questa sera con un ruolo proprio dedicato all'attrice di Basic Instinct e pensato ancora prima che ...

Cast e personaggi di Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte - con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna : In un film tv che prende il nome dall'omonimo libro scritto dalla figlia, i personaggi di Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte mettono in scena la storia vera di un eroe dell'antimafia forse meno popolare di tanti altri ma assolutamente decisivo nella storia del contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia. Diretto da Michele Soavi, il film in onda in prima serata martedì 23 gennaio su RaiUno è tratto dal libro di ...

Britannia su Sky Atlantic dal 22 gennaio - la serie che imita Game of Thrones : trama - Cast e personaggi : Al via dal 22 gennaio la serie tv Britannia su Sky Atlantic. Tra storia e fantasia, lo show creato da Jez Butterworth ripercorre le gesta dei romani alla conquista del territorio celtico e si preannuncia come l'erede di Game of Thrones. Composta da nove episodi, la serie ha debuttato ha debuttato il 18 gennaio nel Regno Unito e negli Stati Uniti, conquistando fin da subito il suo pubblico: sarà così anche in Italia? La serie tv è ambientata ...

La Linea Verticale - tutti i personaggi e Cast della serie di Rai 3 : La Linea Verticale, cast e personaggi della nuova serie televisiva di Rai 3 ambientata nelle corsie di un ospedale tra drammi e scene di vita quotidiana Grande successo per la serie televisiva “La Linea Verticale” scritta ed ideata da Valerio Mastandrea e trasmessa in prima serata su Rai 3. Scopriamo il profilo di tutti i personaggi e i rispettivi interpreti. La Linea Verticale: tutti i personaggi Luigi (interpretato da Valerio ...