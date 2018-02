Caso Cecconi | rimborsi M5s Salta il servizio de Le Iene per la par condicio

Caso Cecconi - RIMBORSI M5S/ Rinuncia alla candidatura dopo servizio de Le Iene : ma l'inchiesta andrà in onda? : CASO CECCONI , RIMBORSI M5s: le mancate restituzioni per migliaia di euro che imbarazzano i grillini. La patata bollente nelle mani delle Iene : il servizio andrà in onda o no?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:08:00 GMT)

M5s - senatore Martelli e deputato Cecconi lasciano per Caso versamenti a fondo microcredito : Quattro giorni fa non era risultati in regola con i versamenti al fondo per il microcredito a cui ciascun ‘portavoce’ del Movimento deve versare metà del proprio stipendio. E oggi il senatore Carlo Martelli e il deputato, Andrea Cecconi, del M5s lasciano. “So di aver mancato nei confronti degli iscritti del M5s, anche se la mia coscienza è a posto perché ho restituito fino all’ultimo centesimo. I probiviri decideranno sul mio ...