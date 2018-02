Casa Bianca | Trump ha piena fiducia in Kelly

Violenze domestiche - caos Casa Bianca. Kelly vacilla : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Casa Bianca è di nuovo in subbuglio : Si sono dimessi due importanti funzionari accusati di molestie, e Trump potrebbe doversi cercare un nuovo capo dello staff The post La Casa Bianca è di nuovo in subbuglio appeared first on Il Post.

Usa - secondo in staff Casa Bianca lascia dopo accuse ex moglie : Un altro membro dello staff alla Casa Bianca, David Sorensen, si è dimesso in seguito ad accuse di abusi da parte della ex moglie. accuse che lui nega con forza. Lo scrive il Washington Post. Sorensen ...

Rischio shutdown - Casa Bianca allerta agenzie federali : preparatevi : La Casa Bianca ha sollecitato le agenzie federali americane a prepararsi a un eventuale secondo shutdown dopo la mezzanotte ora di Washington , le 6 del mattino in Italia, , in seguito allo ...

Ex Casa Bianca ora al Grande Fratello : Adesso è entrata in un'altra 'Casa', quella del Grande Fratello, e qui ha cominciato a parlare della sua esperienza in politica, fino ad affermare che a suo avviso "le cose non vanno bene" con la ...

Superbowl - Eagles snobbano Trump : se invitati no alla Casa Bianca : Alcuni giocatori dei Philadelphia Eagles non andranno alla Casa Bianca in caso di invito da parte del presidente Donald Trump. Ad affermarlo, secondo quanto riportano i media americani, tre esponenti ...

Casa Bianca in allarme per le recenti perdite di Wall Street : E' quanto dichiarato da un funzionario della White House alla CNBC che tuttavia si è detto essere fiducioso "nei fondamentali dell'economia". La dichiarazione arriva dopo che venerdì 2 febbraio, la ...

Casa Bianca in allarme per le recenti perdite di Wall Street : E' quanto dichiarato da un funzionario della White House alla CNBC che tuttavia si è detto essere fiducioso "nei fondamentali dell'economia". La dichiarazione arriva dopo che venerdì 2 febbraio, la ...

Usa : Casa Bianca - preoccupati da sell-off azionario : E' ciò che un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNBC: "Siamo sempre preoccupati quando il mercato perde qualsiasi valore, ma siamo anche fiduciosi nei fondamentali dell'economia", ha ...

Superbowl - schiaffo dei campioni a Trump : pronti a boicottare l'invito alla Casa Bianca : NEW YORK - Gli Eagles di Philadelphia fanno la storia e vincono il loro primo Super Bowl. Ma, al di là dello sport e dello spettacolo di pubblicità e di performance live, negli Stati Uniti è già tempo di polemica politica. Alcuni atleti, infatti, hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di partecipare ...

Crisi militare : il nuovo corso della Casa Bianca - : "Il rifiuto USA di riduzione delle armi nucleari e delle declamazioni sulla necessità di un movimento "senza nucleare nel mondo", caratteristico per l'amministrazione Obama, rafforza la stabilità ...

Casa Bianca divulgherà il rapporto Dem : 00.24 La Casa Bianca non esclude di divulgare anche il rapporto dei Dem sul Russiagate. Così la portavoce Sarah Sanders. "Sembra che i membri della minoranza (democratica) in commissione abbiano stilato un rapporto separato e l'ammistrazione è pronta a lavorare con il Congresso per rispondere alle richieste di supervisione secondo gli standard applicabili che prevedono anche la necessità di proteggere le fonti di intelligence e i loro metodi" ...

Russiagate : Casa Bianca - memo ha interesse pubblico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Casa Bianca : il più grande mistero dell’amministrazione Trump è tra Melania e Michelle Obama : Raro è il segreto di Washington che può essere mantenuto a lungo. Eppure, dopo oltre un anno, uno dei più grandi misteri dell’amministrazione Trump, che ha gettato nel panico la first lady uscente, è stato finalmente svelato. Si tratta di una cornice. Questo era il regalo confezionato in una scatola blu di Tiffany & Company che Melania Trump ha regalato ad una disorientata Michelle Obama quando il presidente uscente e la moglie hanno dato il ...