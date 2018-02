: Capo della segreteria di Trump, ufficio dal quale passano tutti i documenti importanti e segreti, 'dimissionato' pe… - vittoriozucconi : Capo della segreteria di Trump, ufficio dal quale passano tutti i documenti importanti e segreti, 'dimissionato' pe… - vittoriozucconi : I Repubblicani US che da anni sbraitano contro il debito e la spesa pubblica gonfiati dai progressisti, finalmente… - nandafcn : bruna e bianca vieram aqui p casa?? -

La consigliera dellaKellyanneha detto alla Cnn di credere ai racconti delle due ex mogli dell'ex segretario dello staff Rob Porter, costretto alle dimissioni dalle loro accuse di violenze domestiche. "Non ho motivo di non credere a queste donne", ha dichiarato ricordando alcune evidenze di prova. Una posizione in contrasto con il tweet dove ieridenunciava che le vite delle persone sono rovinate da "pure affermazioni", facendolo entrare in rotta di collisione con il movimento #Metoo.(Di domenica 11 febbraio 2018)