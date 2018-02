Carnevale : per festeggiarlo in Veneto non c’è solo Venezia (2) : (AdnKronos) – Ma a parte Venezia esistono molti eventi carnascialeschi in Veneto che sono figli della tradizione più pura. Ecco un piccolo vademecum. A Cortina ad esempio si svolge il Carnevale Ampezzano. Martedì Grasso lo si festeggia con i classici Carri dei sestieri di Cortina con giocolieri ed artisti di strada per la gioia dei bambini.A Verona invece tutto gravita attorno al Re del Gnoco: la festa è partita il 9 febbraio, ...

Carnevale : per festeggiarlo in Veneto non c’è solo Venezia (3) : (AdnKronos) – Casale di Scodosia, nel padovano, invece si fregia della denominazione di Carnevale del Veneto: un evento ricco di iniziative che vanno ben oltre i carri; perciò spazio alla Melavisione e Lupo Lucio, la possibilità di mangiare i piatti della tradizione, un mercatino, Piccadilly Market, Angolo della civiltà contadina e una mostra fotografica antologica del Carnevale.Nel vicentino, tra una Villa del Palladio e l’altra, ...

Carnevale : per festeggiarlo in Veneto non c’è solo Venezia (4) : (AdnKronos) – A Sappada, da poco passata amministrativamente al Friuli Venezia Giulia dopo un referendum popolare, il Carnevale si chiude Martedì Grasso con una divertente gara sugli sci per bambini. Ma vale la pena fare un salto in questa bella località di montagna anche per incontrare la maschera del ‘Rollate’. Si tratta di una specie di grosso orso con una maschera in legno e due grossi campanacci che non lo fanno passare ...

Carnevale : per festeggiarlo in Veneto non c’è solo Venezia : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Se dici Carnevale, se dici Martedì Grasso, in Veneto non puoi dire altro che Venezia. La città lagunare però da quest’anno ha invertito la tendenza e punta a non voler incamerare migliaia e migliaia di turisti. Così, con il debutto del numero chiuso, con tanto di Control Room popolata di super-esperti per la gestione dei flussi e delle masse, il Carnevale di Venezia diventa un evento, diciamo così, ...

Storico Carnevale di Ivrea 2018 - LIVEBLOG - Grande attesa per la Mugnaia : Iniziati i festeggiamenti con il giovedì grasso, giornata che ha dato il via alle celebrazioni del Carnevale più antico d'Italia. Stasera, alle 21, la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone ...

