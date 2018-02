Carnevale di Venezia 2018 | il Volo dell' Asino e i saluti del sindaco Brugnaro

Carnevale DI VENEZIA : interprete della spettacolare discesa dal Campanile di San Marco - è il patron della Diesel - Renzo Rosso : Weekend conclusivo per il CARNEVALE di VENEZIA 2018. Domenica 11 febbraio 2018, alle ore 11.00, come da tradizione, è in programma il Volo dell’Aquila. Dopo le emozioni vissute domenica scorsa dai 23mila spettatori presenti in piazza San Marco con Elisa Costantini, splendido angelo sceso dal “paron de casa” sulle note dell’Ave Maria di Schubert, cresce l’attesa per quanto accadrà sempre alle 11 domenica prossima con il Volo ...

Bra : "Venezia 1985" tra i ricordi di un Carnevale senza tempo : Seduta sulla tazza, ancora nel mondo dei sogni, scorsi davanti a pochi metri il letto e, appoggiato alla testiera, un essere sconosciuto. Mai visto. Pallido, sembrava un extraterrestre. Dov'era ...

Ben Dj presenta il nuovo singolo Sex on Fire al Carnevale di Venezia Party alla Palazzina Grassi : Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei Party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. E' spesso il protagonista musicale delle feste di ...

Ballo del Doge 2018 : torna il Galà internazionale del Carnevale di Venezia : Definito coralmente dalla critica "Il Ballo più sontuoso, raffinato ed esclusivo al mondo". Ogni ospite, indossando uno degli oltre 1.500 costumi disegnati da Antonia Sautter e realizzati interamente ...

Carnevale di Venezia 2018 : date ed eventi da non perdere : Venerdì 9 febbraio due spettacoli rievocheranno la rivalità tra le due fazioni dei Nicolotti , abitanti dell'attuale zona di Dorsoduro, e Castellani , abitanti di Castello, sul palco di piazza San ...

Carnevale : a Venezia la festa non si ferma (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E poi, alla sera, spazio nuovamente al Dinner Show ufficiale del Carnevale 2018. Il tutto nel maestoso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia, che si affaccia sul Canal Grande con le splendide sale rinascimentali e per l’occasione sarà ecceziona

Carnevale : a Venezia la festa non si ferma : Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Il Carnevale di Venezia non si ferma. In Piazza San Marco, cuore della festa, sul palco di Creatum-Civitas Ludens ispirato al circo e ai giochi, con la conduzione della Compagnia Pantakin, Venezia continua anche domani mercoledì 7 febbraio dalle ore 14.00 alle 15.00 la

Venezia - prete nega la Comunione alla fedele vestita da Carnevale : Si è presentata all'Altare per ricevere l'Eucaristia avvolta in un voluminoso costume d'epoca, indossato in omaggio alle tradizioni del Carnevale di Venezia. Tuttavia, nonostante si trattasse di un abito storico che non era scollato, il sacerdote ha giudicato che si trattasse di un look sconveniente e ha negato la Comunione alla fedele così agghindata.E' successo domenica scorsa nel capoluogo lagunare, dove una donna, ...

Le foto in maschera del Carnevale di Venezia : mascherarsi è un gioco, ma anche un’arte e a Venezia, nel celebre Carnevale, il livello della posta in gioco si alza. Le aspettative sono sempre molto alte su questo evento, probabilmente il Carnevale più famoso su scala globale, come dimostra l’attenzione anche sui social network e sulla stampa estera. Ecco alcune belle immagini dalla città lagunare, che nel weekend ha visto anche andare in scena il tradizionale volo ...

Via dalla pazza folla : dove mangiare (bene) a Venezia durante il Carnevale : Venezia è bellissima, Venezia è romantica, Venezia è incredibile durante il Carnevale. Ma è anche una trappola per turisti se non si sa dove andare a mangiare. L’episodio recente – 1.100 euro per quattro fritture – non deve far pensare che dalle parti di San Marco tutti i gestori siano ladri ma in ogni caso bisogna scegliere posti «seri» come quelli del nostro tour (nella gallery sopra) dove non si spenderà poco (impossibile a ...

Carnevale Venezia : Polizia municipale - alle 13 - 70 mila persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Carnevale di Venezia 2018 : il volo dell'Angelo - Elisa Costantini - accolta dal pubblico di piazza San Marco : A Mestre intanto per tutta la giornata si sono celebrati l'arte e lo spettacolo in piazza Ferretto e per le vie della città, animando piazze, strade e portici con spettacoli di musica e arte di ...