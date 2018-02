Carnevale di Ivrea | la ' Battaglia delle Arance' tra spettacolo e storia

Ivrea - al via la battaglia delle arance. Le immagini del celebre Carnevale : immagini della celeberrima battaglia delle arance disputata domenica pomeriggio ad Ivrea in occasione dei festeggiamenti del carnevale . L'articolo Ivrea , al via la battaglia delle arance. Le immagini del celebre carnevale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Storico Carnevale di Ivrea 2018 - LIVEBLOG - Grande attesa per la Mugnaia : Iniziati i festeggiamenti con il giovedì grasso, giornata che ha dato il via alle celebrazioni del Carnevale più antico d'Italia. Stasera, alle 21, la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone ...

Torna il Carnevale d'Ivrea con la sua Battaglia delle arance : Ma come ha acquisito spessore religioso, il Carnevale si è anche man mano imposto come festa popolare e in quasi tutto il mondo, anche in alcuni paesi non Cattolici, viene festeggiato ogni anno. Il ...