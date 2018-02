Calciomercato Manchester City | colpo Fred dallo Shakhtar Donetsk

Calciomercato Roma - che sorpresa : trattativa con il Manchester United per Blind : Calciomercato Roma – La Roma nella giornata di oggi ha definito la cessione di Emerson al Chelsea, non si è però concretizzata la trattativa sempre con i Blues per Dzeko. Sembra fatta per Aleix Vidal ma anche in questo caso non si è raggiunto l’accordo, la trattativa è naufragata. sorpresa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società di Pallotta sta trattando con il Manchester United per Blind, ...

Calciomercato Napoli/ News - il Manchester United piomba su Jorginho (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Manchester United di Mourinho spaventa i tifosi azzurri piombando sul regista italobrasiliano Jorginho.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta al Manchester United Video : Sono ore molto importanti per il #Calciomercato della #Juventus, che potrebbe chiudere per Matteo Politano del Sassuolo giocatore che però è to anche dal Napoli. Ma il club bianconero guarda anche al futuro e pensa a Matteo Darmian del Manchester United. Proprio l'ex terzino del Torino potrebbe essere il primo colpo di Marotta e Paratici a giugno. Dopo tre stagioni all'Old Trafford, Darmian è pronto a fare il suo ritorno nel campionato italiano, ...

Calciomercato Manchester City - UFFICIALE la firma di Mix Diskerud : I Citizens raggiungono un accordo con il centrocampista statunitense, attualmente svincolato. Ad annunciarlo è stata la marca di abbigliamento sportivo Umbro su Twitter. Dopo molte trattative e di giocatori accostati, il Manchester City ha trovato il rinforzo per il centrocampo. E’ infatti UFFICIALE l’arrivo di Mix Diskerud, centrocampista statunitense, ex New York City FC, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso da City ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro verso il Manchester United : ecco l'erede Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per l'acquisto di Emre Can, forte centrocampista del Liverpool che andra' in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri e arrivera' a giugno a parametro zero. Ma la Juventus sta lavorando anche per il futuro e sta per concludere anche l'acquisto di ...

Mourinho rinnova col Manchester United/ Accordo fino al 2020 : chi sarà il prossimo colpo di Calciomercato? : José Mourinho ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, fino al 2020 con un'opzione per un ulteriore anno. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - il Manchester United piomba su Alex Sandro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il Manchester United di José Mourinho piomba sul terzino brasiliano Alex Sandro che sembra sconteto a Torino.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:48:00 GMT)

BACARY SAGNA AL BENEVENTO?/ Calciomercato - l'ex Manchester City arriva da svincolato : che colpo! : Calciomercato, BACARY SAGNA al BENEVENTO? l'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Sanchez al Manchester United/ Calciomercato news : maglia numero 7 - Mkhitaryan va all'Arsenal : Sanchez al Manchester United è un affare di Calciomercato ufficiale: il cileno vestirà la maglia numero 7. L'Arsenal riceve Henrik Mkhitaryan in un importante scambio in Premier League(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:53:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Sanchez vicino al Manchester United : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 21.46 ROMA ...

Calciomercato Premier League : Sanchez al Manchester United - Mkhitaryan passa all’Arsenal : Secondo la BBC i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Manchester United ha accettato il trasferimento all’Arsenal, con Alexis Sanchez che andrà nella direzione opposta ai Red Devils. Secondo la BBC, i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. L’attaccante cileno classe ’88, ex Udinese e Barcellona, era a ...

Calciomercato - Manchester City; Guardiola : ”Non compreremo un attaccante” : Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, al termine dell’incontro con il Newcastle, conferma di non aver bisogno di un attaccante nella sessione di mercato invernale. Il Manchester City torna alla vittoria dopo la prima sconfitta stagionale di Anfield con il Liverpool e supera il Newcastle per 3-1, grazie ad una splendida doppietta di Sergio Aguero. Al termine dell’incontro l’allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Calciomercato - Manchester United; Mourinho : ”Arriva Sanchez? Penso di sì” : L’allenatore dei Red Devils, José Mourinho, ha confermato la trattativa di mercato per portare Alexis Sanchez a Old Trafford. Dopo la vittoria di misura conquistata in casa del Burnley, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato della partita, ma anche dell’arrivo imminente di Alexis Sanchez dall’Arsenal: “Se non segni sei nei guai, perché il Burnley gioca in modo diretto, è molto difficile affrontarlo. ...

Calciomercato Juventus - scambio a sorpresa con il Manchester United? Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; la dirigenza bianconera sta cercando un centrocampista di qualita' e sta per chiudere per Emre Can, talentuoso centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore di origini turche dovrebbe firmare l'accordo con la Juventus a breve e dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Stando a quanto riportano i media britannici, l'intesa sarebbe ...