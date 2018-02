Calcio | serie A | più incontri con feriti

'Maglia nera' per la serie A di Calcio : più feriti durante gli incontri rispetto alla stagione passata : Roma - 'Maglia nera' per la serie A di calcio . rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215.

Pagelle/ Napoli-Lazio (4-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo - è 4-1 : Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...

PAGELLE / Spal Milan (0-4) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:10:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 : i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in crisi. Patrick Cutrone mattatore con una doppietta : Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per il Milan che passa facilmente a Ferrara in casa di una SPAL sempre più in crisi ed invischiata nella zona retrocessione. Il punteggio finale di 0-4, forse troppo severo, sottolinea però i diversi momenti che stanno vivendo le due squadre. Completamente antitetici. Gli emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della loro annata, mentre i rossoneri sembrano finalmente aver messo alle SPALle una ...

Serie B : ecco quanto costano i tifosi (in multe) alle società di Calcio Video : Oltre duecentomila euro, per la precisione 203.500, tanto è l'ammontare delle multe comminate alle societa' calcistiche dal #Giudice Sportivo nelle prime 24 giornate del campionato di #Serie B 2017/18. Per alcune societa' una vera e propria tassa che settimanalmente va a gravare sul bilancio societario. A guidare questa poco invidiabile #classifica il Foggia che è riuscito a collezionare addirittura 33.000 euro un undici multe. Alla societa' ...

Pagelle/ Fiorentina-Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 24a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

CONSIGLI FANTACalcio serie A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : i migliori per ruolo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:13:00 GMT)