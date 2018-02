Calcio | Risultati e Classifica Serie A | 24^ giornata | Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa

“La più odiata dagli italiani” di Davide Bacchilega : il Calcio ed il vizio di truccare i risultati delle partite : Se solo potessi aggiungere gli effetti sonori a questa recensione, aggiungerei una bella risata iniziale: io che leggo un romanzo che parla di calcio è una barzelletta come poche. Ho letto tre libri di Davide Bacchilega su cinque, partendo da “I romagnoli ammazzano al mercoledì”; avendo adorato il primo, sono passata a “Più piccolo è […]

“La più odiata dagli italiani” di Davide Bacchilega : il Calcio ed il vizio di truccare i risultati delle partite : Se solo potessi aggiungere gli effetti sonori a questa recensione, aggiungerei una bella risata iniziale: io che leggo un romanzo che parla di calcio è una barzelletta come poche. Ho letto tre libri di Davide Bacchilega su cinque, partendo da “I romagnoli ammazzano al mercoledì”; avendo adorato il primo, sono passata a “Più piccolo è […]

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : risultati e classifiche della fase a gironi. Il calendario e gli orari : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 vanno in scena a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente si contenderanno il titolo europeo nell’Arena Stozice, dandosi battaglia in due settimane ricche di spettacolo ed emozioni. Ecco il calendario completo, i risultati e le classifiche della fase a gironi e gli abbinamenti della fase finale: GRUPPO A Martedì 30 gennaio, ore 18.00: ...

Statistiche e risultati Calcio in tempo reale : ora è possibile rimanere aggiornati : C’è un sito o una app pronta a rispondere a ogni domanda dei tifosi moderni: abbiamo dato un’occhiata ai migliori

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Calcio - serie A : risultati 18.ma giornata : 16.59 Il Napoli soffre,ma batte la Samp (3-2) e allunga in vetta grazie alla sconfitta dell'Inter in casa del Sassuolo e in attesa del big match serale Juve-Roma. GENOA-BENEVENTO 1-0 NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 SASSUOLO-INTER 1-0 SPAL-TORINO 2-2 UDINESE-H.VERONA 4-0 MILAN-ATALANTA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.45 LAZIO-CROTONE ...

Calcio - serie B : risultati 20° turno : 22.35 Il Palermo non va oltre l'1-1 a Cesena ma resta da solo in vetta. Frosinone batte Entella ed è 2°. Pareggiano Bari, Parma ed Empoli. ASCOLI-PESCARA 1-1 BARI-PARMA 0-0 CESENA-PALERMO 1-1 CITTADELLA-CARPI 0-1 EMPOLI-BRESCIA 1-1 FROSINONE-VIRTUS ENTELLA 4-3 NOVARA-PERUGIA 1-1 SALERNITANA-FOGGIA 0-3 SPEZIA-AVELLINO ...

Calcio Dilettanti : vincono il Fiorenzuola e la neve - su quasi tutti i campi. La Virtus Caorso si aggiudica la Coppa - tutti i risultati del ... : Clicca qui per ascoltare lo streaming! Per tutti i risultati e le classifiche del Calcio Dilettanti clicca qui! Serie D Troppa la neve caduta al 'San Lazzaro': Vigor Carpaneto Tuttocuoio viene ...

Calcio - De Rossi su Spalletti : “A Roma qualche casino l’ha fatto. Risultati dimostrano che sostituirlo non era impossibile” : “Avevo ragione a dire che sarebbe stato complicato sostituire Spalletti, ma non ho detto che era impossibile. Lo dimostra il nostro cammino, i Risultati sono sotto gli occhi di tutti, e mi sembra che i primi sei mesi di Di Francesco siano i migliori primi sei mesi in assoluto, nemmeno Spalletti al suo ritorno aveva fatto così bene”. Lo ha dichiarato Daniele De Rossi alla vigilia dell’impegno della Roma in Champions League col ...