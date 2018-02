Calcio a 5 | Finale Europei 2018 Spagna-Portogallo 2-3 | storica prima volta | lusitani

LIVE Europei Calcio a 5 - Finale Spagna-Portogallo in DIRETTA 2-3 : PORTOGALLO CAMPIONE D’EUROPA! Bruno Coelho eroico! Finale thrilling a Lubiana! : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Europei 2018 di calcio a 5. Un derby iberico per decidere chi alzerà al cielo il trofeo. L’ultimo atto degli Europei 2018 andrà in scena alle ore 20.45 all’Arena Stozice di Lubiana e vedrà confrontarsi la Spagna e il PORTOGALLO, due realtà geograficamente confinanti, ma con filosofie di gioco differenti. I lusitani, guidati dal ct Jorge Braz e dotati del miglior attacco del torneo, ...

Diretta/ Portogallo Spagna Calcio a 5 (risultato live 2-2) streaming video : supplementari! (finale Europei) : Diretta Portogallo Spagna calcio a 5: streaming video e tv, orario e risultato live della finale degli Europei di calcio a 5 in corso a Lubiana (oggi sabato 10 febbraio)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:22:00 GMT)

DIRETTA/ Portogallo Spagna Calcio a 5 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Tolrà! (finale Europei) : DIRETTA Portogallo Spagna calcio a 5: streaming video e tv, orario e risultato live della finale degli Europei di calcio a 5 in corso a Lubiana (oggi sabato 10 febbraio)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:24:00 GMT)

Diretta/ Portogallo Spagna Calcio a 5 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Ricardinho! (finale Europei) : Diretta Portogallo Spagna calcio a 5: streaming video e tv, orario e risultato live della finale degli Europei di calcio a 5 in corso a Lubiana (oggi sabato 10 febbraio)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 20:50:00 GMT)

DIRETTA / Portogallo Spagna Calcio a 5 (risultato live 0-0) streaming video e tv : si gioca! (finale Europei) : DIRETTA Portogallo Spagna calcio a 5: streaming video e tv, orario e risultato live della finale degli Europei di calcio a 5 in corso a Lubiana (oggi sabato 10 febbraio)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 20:11:00 GMT)

DIRETTA / Russia Kazakistan Calcio a 5 (risultato finale 1-0) streaming video e tv : chiude terza la Russia : DIRETTA Russia Kazakistan: info streaming video e tv. Si accende oggi la finale per il terzo posto agli europei di calcio a 5 in Slovenia: Kazaki ancora di bronzo dopo il 2016?(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:34:00 GMT)

LIVE Europei Calcio a 5 - Finale Spagna-Portogallo in DIRETTA : spettacolo assicurato - Ricardinho sfida le Furie Rosse! : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Europei 2018 di calcio a 5. Un derby iberico per decidere chi alzerà al cielo il trofeo. L'ultimo atto degli Europei 2018 andrà in scena alle ore 20.45 all'Arena Stozice di Lubiana e vedrà confrontarsi la Spagna e il Portogallo, due realtà geograficamente confinanti, ma con filosofie di gioco differenti. I lusitani, guidati dal ct Jorge Braz e dotati del miglior attacco del torneo,