Cagliari | Lopez | ' Impeccabili in fase di non possesso'

Serie A Cagliari - Lopez : «La partita col Sassuolo vale doppio» : Cagliari - La partita contro il Sassuolo può diventare la svolta per la stagione del Cagliari . "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico Lopez nella conferenza ...

Serie A - Lopez : «Cagliari - una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Spal : le scelte di Lopez e Semplici : Formazioni ufficiali Cagliari-Spal – Alla ‘Sardegna Arena’ andrà in scena un importante scontro salvezza nonostante alla fine del campionato manchino ancora diverse partite. Cagliari e Spal sono entrambe reduci da un pareggio rispettivamente con Crotone e Inter e nella sfida in programma oggi alle 15 l’obiettivo di entrambe è quello di tornare a conquistare i tre punti che mancano da dicembre. Recupero prezioso per i ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Tagliavento ha commesso due errori" : Oggi ne abbiamo avute altri due contro - dice a Sky Sport - Sono errori evidenti, ma io preferisco parlare di quello che abbiamo fatto sul campo, della prestazione che tra il primo e secondo tempo è ...

Cagliari - Lopez : 'Due episodi contrari - ma il gol del Crotone era regolare' : Diego Lopez , tecnico del Cagliari , parla a Sky Sport dopo il pari contro il Crotone: 'Anche oggi abbiamo avuto due episodi contrari, ma alla fine il fuorigioco sul gol del Crotone non c'era. Sono errori. Preferisco allora parlare della prestazione ...

Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari : le scelte di Zenga e Lopez : Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Importante scontro diretto per la salvezza all’Ezio Scida tra Crotone e Cagliari. I calabresi sono reduci da un colpaccio nell’ultimo turno contro il Verona, una vittoria pesante al Bentegodi che ha permesso ai pitagorici di distanziarsi di due punti dalla zona ...

Cagliari - Lopez svela le idee anti-Crotone : le condizioni di Sau e dei nuovi arrivati : “È uno scontro diretto, vogliamo fare risultato. Sono fiducioso perché i ragazzi hanno lavorato molto bene”. Il tecnico del Cagliari Lopez arringa i suoi uomini in vista della gara contro il Crotone di domani pomeriggio. L’allenatore sardo ha parlato di ciò che il Cagliari dovrà fare per superare i calabresi: “Dovremo andare a battagliare: è una partita in cui servirà affrontare l’avversario con la mentalità ...

Cagliari - Lopez : 'Espulsione di Barella errore grave che non possiamo permetterci' : Diego Lopez, tecnico del Cagliari , ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Milan : 'Era complicato giocare col vento contro. C'era difficoltà sempre. Loro hanno fatto bene nel primo tempo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche se ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Commesso errori tecnici e tattici" : Cagliari - " Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste. Dovevamo dare piu' intensita', per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse meritavamo di fare il gol ma il calcio e' ...

