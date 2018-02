Buon Carnevale 2018 | ecco le più simpatiche IMMAGINI | GIF | VIDEO | FRASI e PROVERBI per

Buon Carnevale 2018 : ecco FRASI e PROVERBI divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : In pieno svolgimento il Carnevale 2018 : si tratta di una ricorrenza il cui elemento distintivo e caratterizzante è il mascheramento, ma anche gli scherzi e le parate. Il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del Carnevale , sino al Giovedì Santo, prima della ...

