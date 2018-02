Bologna | Donadoni | «Il rigore c' era Il braccio di D' Ambrosio è largo»

Bologna - Donadoni amaro dopo il ko con l'Inter : "Ci stava il rigore per noi" : L'allenatore rossoblu: "Anche i cartellini non sono stati gestiti al meglio, ma noi siamo stati ingenui soprattutto nell'espulsione di Mbaye"

Donadoni contro Valeri : dal mani di D'Ambrosio alla gestione dei cartellini - il tecnico del Bologna alza la voce : Roberto Donadoni, al termine della sfida persa contro l'Inter, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' per analizzare la sconfitta della sua squadra. Il tecnico del Bologna ha rimproverato i suoi giocatori ma anche ha puntato il dito contro l'arbitro Valeri: "C'è rammarico. Anche in 10 abbiamo avuto occasioni per trovare il pareggio. E' mancato un pizzico, peccato. Ma questo ci fa capire quanto ...

Donadoni-Destro - è rottura : incredibile stoccata dell'allenatore del Bologna : Donadoni-Destro, il rapporto sembra ormai ai minimi storici. Il Bologna si prepara per la difficile trasferta di campionato sul campo dell'Inter, gli uomini di Donadoni hanno intenzione di riscattare il ko casalingo contro la Fiorentina ma in generale l'ultimo momento negativo. Nel frattempo tiene banco il rapporto tra mister ed attaccante, la rottura sembra ormai quasi definitiva.

Notizie Bologna - Donadoni : ”Se l’Inter ha qualche difficoltà - noi dobbiamo approfittarne” : L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida con l’Inter in conferenza stampa: ”Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato”. Inter e Bologna provengono da risultati negativi in campionato: i nerazzurri, a secco di vittorie da due mesi, non sono riusciti a piegare il Crotone a San Siro, mentre i rossoblu, reduci da due sconfitte consecutive, hanno perso al Dall’Ara con la Fiorentina. Domani ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Approfittiamo delle difficoltà dell'Inter» : Bologna - "Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato. Ci vuole una partita di spessore". Roberto Donadoni , l'allenatore del Bologna , non vuole fare sconti all'Inter

Bologna - la conferenza di Donadoni : importanti indicazioni su Destro ed Orsolini : ”Veniamo da due sconfitte e vogliamo rifarci. Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato”. Donadoni carica il suo Bologna parlando nella conferenza stampa pre-partita in vista dell’incontro con l’Inter di domenica. “Ci vuole una partita di spessore. Se l’Inter ha qualche difficoltà noi dobbiamo approfittarne. In campo andrà chi ha voglia e determinazione di mostrare ciò che sa fare. Chi mi dà queste risposte è ...

Inter-Bologna - Donadoni sta pensando ad una novità di formazione : Il Bologna di mister Donadoni, sta preparando in maniera attenta l'importante incontro con l'Inter di questo weekend. Ancora out come noto Verdi ed in attacco potrebbe esserci una novità. Il tecnico infatti sta pensando di lanciare dal primo minuto Orsolini, valutando le possibili varianti di formazione in caso di utilizzo del neo arrivato. A finire in panchina potrebbe infatti essere Destro, con Palacio a fungere da punta

Bologna - la grande incognita per giugno : Donadoni sì o no? I prossimi passi per diventare “grande” e le scelte di mercato : Il presidente del Bologna Joe Saputo, ha ambizioni elevate per la sua squadra. Questo limbo nel quale si trova il club emiliano da diverse stagioni non piace al patron e neanche ai tifosi. La salvezza arriva in sicurezza ad ogni annata ed è un ottimo traguardo, ma adesso è giunto il momento di fare quel salto di qualità auspicato da più parti. Dunque la domanda che sta frequentemente girando per la testa di Saputo è la seguente: confermare o ...

Panchina Bologna - la posizione di Donadoni non è tranquilla… : Panchina Bologna – Il Bologna sta attraversando un momento veramente negativo, in particolar modo è risultata veramente pesante la sconfitta nella gara di oggi contro la Fiorentina, l’assenza di Verdi non può essere una giustificazione, la prestazione della squadra non è stata entusiasmante, sono quattro adesso le sconfitte nelle ultime cinque partite. Nel prossimo match trasferta non semplice contro l’Inter, poi Sassuolo e ...

Bologna : Donadoni "Occasione sprecata" : ANSA, - Bologna, 4 FEB - Roberto Donadoni si lecca le ferite dopo il ko casalingo del suo Bologna contro la Fiorentina che ha fatto scivolare i rossoblù sempre più nel limbo di metà classifica

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va detto. Però non meritavamo assolutamente di perdere"

Serie A Donadoni : «Bologna - aspetto ancora il salto di qualità» : BOLOGNA - "Non siamo stati bravissimi, va detto. Però non meritavamo assolutamente di perdere" . Roberto Donadoni , ai microfoni di Mediaset Premium, ha analizzato la sconfitta del Bologna contro la Fiorentina

Bologna - Donadoni : 'Non si perdono gare del genere - è più di una volta che ci accade. Modulo scelto in allenamento' : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni , al termine della gara persa 2-1 in casa contro la Fiorentina , ha espresso tutto il proprio rammarico ai microfoni di Premium Sport : 'Non siamo stati bravissimi, queste sono partite che non devi perdere . Non meritavamo di uscire sconfitti, ma dovevamo fare in più in fase offensiva. A volte siamo troppo prevedibili, ma noi ...