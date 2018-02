Bologna | Di Vaio torna sulla scelta di Verdi | “si è discusso in maniera impropria…”

Di Vaio torna su Bologna -Fiorentina e rifila una pesante accusa ai viola! : A margine della presentazione del difensore Simone Romagnoli, nuovo acquisto del Bologna arrivato dall’Empoli, il club manager dei rossoblù, Marco Di Vaio , è torna to a parlare di Bologna-Fiorentina , sfida che ha visto i viola trionfare per 1-2. L’ex attaccante ha mosso una pesante accusa ai gigliati: “Ci aspettiamo subito una presa di coscienza da parte dei ragazzi per riscattarsi. La Fiorentina è venuta al Dall’Ara molto chiusa e ...

Bologna - Di Vaio non ci sta : il commento agli arbitri ed al Var dopo Napoli : “Callejon? Non era rigore. dopo un buon inizio, arbitri sembrano non voler perdere troppo tempo con la Var”. Ha commentato cosi, il dirigente del Bologna Marco Di Vaio, uno degli episodi più controversi e discussi della gara di ieri di Napoli. L’ex attaccante degli emiliani, attualmente dirigente del club, ha parlato a RMC Sport Network, analizzando il caso del rigore fischiato a Callejon per una trattenuta di Masina parsa ...