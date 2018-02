Birrifici artigianali in fermento : +400% in dieci anni in Italia : Birrifici artigianali in fermento: +400% in dieci anni in Italia Tra 2005 e 2015 i microBirrifici sono passati da 132 a 670. Lo dice uno studio secondo il quale nel nostro Paese il loro numero cresce più che in Germania e Belgio, anche grazie a un cambio nello stile dei consumi Parole chiave: ...