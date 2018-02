Bimbo scrive alla Regina | Mi regala un cane? Ma lei gli risponde di no

ilgiornale

: Bimbo scrive alla regina Elisabetta, 'Maestà mi regala un cane?' Lei risponde no - Il Giorno - GianlucaBomben : Bimbo scrive alla regina Elisabetta, 'Maestà mi regala un cane?' Lei risponde no - Il Giorno - mirkolabella : Bimbo scrive alla regina Elisabetta, 'Maestà mi regala un cane?' Lei risponde no - Il Giorno - patriziopinnaro : Bimbo scrive alla regina Elisabetta, 'Maestà mi regala un cane?' Lei risponde no - Il Giorno -

(Di domenica 11 febbraio 2018) LaElisabetta ha ricevuto la lettera. L'ha letta (o fatta leggere) e poi ha risposto a queldi Goito (Mantova) che ha avuto l'ardimento dire di suo pugno una missivasovrana per complimentarsi della bellezza dei cani reali. Il piccolo era rimasto colpito da un Corgi, da sempre la razza che accompagna i sovrani d'Inghilterra, che aveva visto in un documentario. E così ha pensato di mettere nero su bianco il suo stupore. Il 13 gennaio, come racconta il Resto del Carlino, ilha spedito la missiva con indirizzo Buckingam Palace.fine della lettera, un po' spavaldo, aveva chiestosovrana se potevargli uno di quei bellissimi cagnolini. "Comunque lasei tu, fai quello che vuoi", ha scritto il piccolo. Che per contraccambiare, aveva spedito un disegno a Sua Maestà. Ebbene, un mese dopo una delle ...