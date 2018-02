Bimbo di 8 anni su un monopattino urtato da un’auto | è grave 

Bimbo di 12 anni investito da un'auto : ricoverato al Meyer : Un bambino di 12 anni è stato trasferito in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale Meyer dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 febbraio a Camucia . ...

Bimbo SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero : l'ira (e il dramma) di aver deluso un padre troppo "grande" : In provincia di Brescia un bambino pachistano di 8 ANNI si è tolto la vita Dopo il rimprovero del padre. Gli h inflitto la massima punizione che poteva. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:02:00 GMT)BIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero, per che cosa stiamo spendendo la nostra vita?, di G. BoscagliLETTURE/ Chiesa e pedofilia, la via di papa Francesco contro la perversione, di L. Campagner

New York - Bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando : New York, bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando stavano giocando in un parco nel Queen’s quando uno dei due è scivolato in acqua. L’amico è intervenuto per salvarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare Continua a leggere L'articolo New York, bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando sembra essere il primo su NewsGo.

Spagna - bimba di 11 anni viene portata in ospedale con dolori alla pancia : partorisce un Bimbo - il padre è il fratello 14enne : Questo è il secondo caso di gravidanza di una bambina all'ospedale universitario di Murcia in meno di tre mesi: a metà novembre una 12enne di origine sudamericana ha messo al mondo un bimbo. In ...

Roma - scontro frontale fra Audi e minicar : morto un uomo - tre feriti fra cui un Bimbo di 7 anni : Un uomo, al volante di un'Audi A3, è morto in un incidente frontale con una minicar, guidata da una ragazza di 14 anni, avvenuto ieri sera in viale Pietro de Courbertin a Roma, vicino l'Auditorium ...