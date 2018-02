Betta Lemme Video | Per chi canto? Solo per il mio piano Quelli che il

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 11 febbraio 2018 : Manuel Agnelli e Betta Lemme : Anticipazioni Quelli che il calcio 11 febbraio A Quelli che il calcio saranno ospiti della puntata dell’11 febbraio 2018 : Manuel Agnelli e Betta Lemme oltre a numerosi altri Vip. Mentre su Rai 1 andrà in onda la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2018 e su Canale 5 Barbara d’Urso si occuperà dell’Isola dei Famosi 2018 , Luca & Paolo racconteranno agli sportivi le partite di calcio di Serie A. Cosa accadrà nello studio ...

Bambola di Betta Lemme - traduzione testo e significato : un inno per chi non vuole più sentirsi inutile : testo con traduzione e significato di “Bambola”, il singolo di Betta Lemme che sta letteralmente scalando tutte le classifiche ed è tra i brani più trasmessi nelle radio. Un successo incredibile per l’artista di origine italiane che il prossimo 26 gennaio pubblicherà inoltre il suo primo EP. Betta Lemme scale le classifiche con “Bambola” in attesa dell’uscita del suo primo EP Se in questi giorni avete ...