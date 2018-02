Berlusconi | ' Sono d' accordo con Salvini | il fascismo è morto e sepolto'

Elezioni - Berlusconi : “Mai accordi con Pd - anche se non è più comunista. Non sono come Renzi : se dico una cosa la faccio” : “Il Partito Democratico non è più comunista“. Dopo ventiquattro anni, cade il mantra che, disse una volta, sarebbe invece durato “oggi e per sempre”. È però l’unico risultato raggiunto da Matteo Renzi. “Era l’uomo nuovo, ma ha commesso troppi errori”, dice. E suggerisce anche la mossa all’avversario: “Deve cambiare il nome del partito in socialdemocratico“. Per il resto, mai ...

Macerata - il ministro Orlando : 'Berlusconi e Salvini sono degli irresponsabili' : Per le loro affermazioni dopo i fatti di Macerata Berlusconi e Salvini 'si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e ...

Matteo Renzi - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai", ha detto Renzi, intervenendo ad Agorà su Rai3.Renzi ha replicato al Cavaliere, che in un'intervista a La Nuova Sardegna ha ribadito la sua linea ...

Berlusconi : pensioni minime a 1000 euro e Flax Tax - sono sicuro di vincere Video : Silvio #Berlusconi continua la sua campagna elettorale in vista delle #Elezioni politiche del 4 marzo tra interviste ai giornali e apparizioni in televisione. Berlusconi è il leader di Forza Italia ma non si sa se anche della coalizione di centrodestra con la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni: tra i partiti è stato sì firmato un'accordo sul programma, ma dalle dichiarazioni dei tre capi-partito, in particolare le dichiarazioni di ...

Berlusconi sbaglia - ecco quanti sono i migranti che hanno il diritto di stare in Italia : Nell’edizione delle 20 del Tg5 del 4 febbraio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è tornato a parlare di immigrazione, dichiarando: “Oggi in Italia si contano almeno 630.000 migranti, di cui solo il 5%, (30.000) ha il diritto di restare da noi o in Europa perché rifugiati”. Un concetto ripreso nel talk informativo Agorà, in cui l’ex premi...

Berlusconi alza i toni : 'Via 600 mila migranti - sono una bomba sociale' : L'affondo sui migranti di Silvio Berlusconi. 'E' una questione urgentissima. Oggi in Italia se ne contano 650mila di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una ...

Berlusconi : la sfida è con il M5S - sono una setta pericolosa. E avverte : 'no' a coalizione con Renzi : In tema di immigrazione il Cavaliere torna ad annunciare un pacchetto di "norme di polizia" che vanno dall'introduzione del poliziotto di quartiere a vere e proprie segnalazioni da parte di privati cittadini perchè le forze dell'ordine individuino i migranti irregolari da avviare poi a ponti navali o aerei con cui li riportemo nei Paesi di origine

Silvio Berlusconi - Giorgia Meloni : 'Sono basita - apre a Matteo Renzi' : 'Non sono d'accordo con la parola inciucio . In Germania c'è da 70 anni. Distinguiamo tra un accordo di fronte a tutti e un accordo segreto tra partiti. A quello sì si può dare il nome inciucio, ma ...