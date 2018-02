Berlusconi : no pericolo M5S vinca elezioni - centrodestra avrà 45% : Roma, 11 feb. , askanews, 'Non c'è più pericolo che vincano i 5 stelle' perchè 'saremo in grado di portare Fi al 25% e come coalizione al 45%. Mi sembra ormai chiaro che le prossime elezioni saranno ...

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila migranti per pericolo di reati. I condannati per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...

Berlusconi : la sfida è con il M5S - sono una setta pericolosa. E avverte : 'no' a coalizione con Renzi : In tema di immigrazione il Cavaliere torna ad annunciare un pacchetto di "norme di polizia" che vanno dall'introduzione del poliziotto di quartiere a vere e proprie segnalazioni da parte di privati cittadini perchè le forze dell'ordine individuino i migranti irregolari da avviare poi a ponti navali o aerei con cui li riportemo nei Paesi di origine

Berlusconi : M5S pericolo per il Paese : 22.07 "Condivido la delusione,lo scetticismo, anche il disgusto verso la politica",ma "la risposta non può essere quella di scegliere un male peggiore, il rischio di cadere nelle mani del populismo, dei pauperisti e giustizialisti a 5 stelle. Sarebbe un vero disastro". Così il leader di FI, Berlusconi, a Studio Aperto. "Non dobbiamo permettere che l'Italia venga distrutta da questi incapaci",insiste. Berlusconi rilancia sulla flat tax per far ...

Berlusconi : ancora qui per pericolo M5S : 12.27 "Con sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile.Io sono ancora qui come nel 1994. Allora incombeva il pericolo che un partito che aveva sposato l'ideologia più disumana della storia, il comunismo,andasse al potere. Ora c'è la possobilità di vedere al governo un M5S non democratico,una setta" Così Berlusconi al Movimento animalista dove ha promesso:"Faremo norme per portare i nostri animali su treni e aerei. Interverremo ...

Berlusconi a Domenica Live : «M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994. Non andare a votare è come suicidarsi» : Ventitre anni dopo dalla prima discesa in campo, Silvio Berlusconi si dice convinto che ci sia ancora una volta «bisogno» di lui, questa volta per arginare un nuovo...

Berlusconi a Domenica Live : «M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994. Non andare a votare è come suicidarsi» : «Sono ancora qui a combattere perché c'è bisogno di me» ha detto Silvio Berlusconi intervistato a Domenica Live da Barbara D'Urso su Canale 5. «Oggi si...

