Berlusconi dice di non aver mai parlato di un condono edilizio

Elezioni - Grasso : 'L'intesa Berlusconi-Renzi sul voto la dice lunga' - : L'ex presidente del Senato ha commentato le dichiarazioni dei leader di FI e Pd sulla necessità di ritornare alle urne se il prossimo 4 marzo non dovesse formarsi una maggioranza chiara. LO SPECIALE

Luigi Di Maio - raptus di insulti contro Silvio Berlusconi : cosa gli dice dopo averlo sentito in tv : 'Sono sconvolto dall'intervista di ieri di Berlusconi che diceva che il problema dei migranti è una bomba sociale. L'avete scoperto adesso? Voi proprio, Berlusconi e Renzi, che avete nei vostri ...

Silvio Berlusconi - parla il giudice con cui vogliono infangarlo : 'Mi attaccano per una foto' : La bufera scoppiata all'interno di Forza Italia si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo lo scontro a distanza sulle liste 'taroccate' scoppiato tra Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna . Un altro caso ...

Elezioni - Di Pietro : “Renzi non mi ha voluto - dice che sono giustizialista. Preferisce il pregiudicato Berlusconi” : “Renzi? Quando gli hanno presentato il mio nome alla direzione nazionale del Pd, ha detto: ‘Non candiderò mai quel giustizialista di Di Pietro finché sarò segretario’. Io gli ho risposto che evidentemente Preferisce accordarsi col pregiudicato Berlusconi che con il giustizialista Di Pietro”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’ex magistrato Antonio Di Pietro racconta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd. Ma ...

Elezioni - Brunetta : “Legge Fornero? E’ giusto cancellarla”. Ma su La7 Berlusconi dice una cosa diversa : “La legge Fornero è l’unico punto del programma su cui abbiamo da discutere con la Lega: Salvini insiste per l’azzeramento della legge Fornero, noi insistiamo sull’azzeramento degli effetti negativi“. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi a L’Aria che tira, su La7. Ma poco prima, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il capogruppo alla Camera dei Deputati per Forza Italia, Renato Brunetta, si è pronunciato ...

Domenica Live – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Berlusconi - Verdone - Minetti - Freddi tra gli ospiti. : Torna dopo oltre un mese di pausa, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica […] L'articolo Domenica Live – ...

Regionali Lazio - centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Berlusconi non voleva il proprio nome nel simbolo di Forza Italia - dice : Lo hanno deciso i dirigenti del partito "contro la mia volontà" The post Berlusconi non voleva il proprio nome nel simbolo di Forza Italia, dice appeared first on Il Post.

Berlusconi : Nel nostro programma anche il Codice in difesa dei diritti degli animali : "La salvaguardia degli animali mi sta molto a cuore", ha detto ai microfoni di Radio 101 Silvio Berlusconi. Per il leader di Forza Italia "c'è una grande azione da fare" per fare adottare "i tanti cani e i tani gatti che si trovano nei canili e nei gattili pubblici". Nel programma del centrodestra non manca infatti "il Codice in difesa dei diritti degli animali" e anche ...

Di Maio : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro? Non ha più credibilità - fa le stesse promesse da 20 anni” : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro e poi governare? Io mi candido a governare il Paese con un movimento che vuole fare della gestione giusta dei soldi dei cittadini un modo di governare. Poi tornerò alla mia vita perché da noi regole ferree che impediscono di fare politici di professione. Sono loro che da 20 anni fanno le stesse promesse me non hanno nessuna credibilità”. Lo ha detto Luigi di Maio, candidato premier del ...

WANNA MARCHI/"Berlusconi mi propose Ok Il prezzo è giusto" (La Confessione - 16 dicembre) : WANNA MARCHI sarà protagonista della puntata di stasera de La Confessione in onda su Nove e condotta dal giornalista Peter Gomez. La donna parlerà della sua vita e dei suoi errori. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 05:41:00 GMT)

Matteo Salvini - durissimo affondo contro Silvio Berlusconi sulla legge Molteni : 'Assassini infami e stupratori - lui che dice?' : L'ultimo attacco del segretario della Lega piove su Facebook, dove cita due recenti casi di cronaca per i quali, senza l'approvazione della legge, i delinquenti potrebbero godere di uno sconto della ...