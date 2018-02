: Non possiamo fare un accordo con il PD innanzitutto perchè noi avremo i numeri per il governo e poi perchè i partit… - berlusconi : Non possiamo fare un accordo con il PD innanzitutto perchè noi avremo i numeri per il governo e poi perchè i partit… - NotizieIN : Berlusconi: avremo i numeri per governo - elio_vito : RT @berlusconi: Non possiamo fare un accordo con il PD innanzitutto perchè noi avremo i numeri per il governo e poi perchè i partiti della… -

"Non faremo un accordo con il Pd,per il".Lo ha detto il leader di FI, a in 1/2 ora. "Il Pd è fuori dal gioco con le sue divisioni e i Cinque Stelle sono al 27%, non c'è pericolo che vadano al" Il raid razzista di Traini, a Macerata, "è stato il gesto di uno squilibrato.Il fascismo è morto e sepolto, sono d'accordo con Salvini", dice. "L'invasione degli immigrati potrebbe diventare epocale",dai governi di sinistra "non c'è stato alcun controllo".(Di domenica 11 febbraio 2018)