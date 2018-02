Benevento | quanto è forte Guilherme? Può essere l’uomo decisivo per la risalita

calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2018) Si è conclusa la 24^giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma eche hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni e grandi colpi di scena, 5-2 il risultato finale. Partenza sprint per la squadra di De Zerbi che passa in vantaggio con, poi il pareggio firmato da Fazio. Sale in cattedra Under che prima serve a Dzeko il gol del 2-1, poi il turco segna una doppietta, Brignola accorcia nuovamente le distanze prima del definitivo 5-2 di Defrel su calcio di rigore. Un grande protagonista della partita è stato, il calciatore delnon solo ha segnato il gol del vantaggio ma è stato autore di giocate incredibili. Puòl’uomo giusto per provare lain classifica, in questo senso risulterà fondamentale il prossimo scontro diretto contro il Crotone. Bene anche Sandro, senza dimenticare l’esordio di ...