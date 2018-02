Belotti | gol che mi ripaga lavoro fatto

Torino-Udinese 2-0 : N'Koulou e Belotti in gol - la Var annulla una rete a Barak : La sfida da zona Europa la vince il Torino, che davanti ai propri tifosi supera 2-0 l'Udinese, interrompe la striscia positiva dei friulani , 9 risultai utili di fila, e stacca proprio la squadra di ...

Gol Belotti - coast to coast da favola : è tornato il Gallo! [VIDEO] : Gol Belotti, una rete favolosa quella del centravanti del Torino. Un coast to coast davvero favoloso da parte del Gallo che ha preso palla nella sua metà campo e l’ha condotta sino all’area avversaria dell’Udinese scagliando un tiro sul quale nulla ha potuto Bizzarri. Il Gallo ha esultato in maniera davvero notevole dato che non realizzava una rete da oltre due mesi. Il calciatore granata adesso è totalmente ritrovato dopo ...

Torino - Napoli 1-3 | Diretta Serie A | Risultato Finale | Gol di Koulibaly - Zielinski - Hamsik e Belotti : [live_placement]Le formazioni ufficiali di Torino - Napoli sono le seguenti:Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Moretti, Lyanco, Barreca, Obi, Acquah, Boyé, Edera, Niang, Gustafson, Ljajic, De Luca. All. S. MihajlovicNapoli (4-3-3): Reina; Hysaj, R. Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, ...

Diretta/ Torino Napoli (risultato live 1-3) info streaming video e tv : Belotti torna al gol : Diretta Torino Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Grande Torino i partenopei, un punto nelle ultime due, cercano di ripartire(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 19:28:00 GMT)

Torino - Mihajlovic : "Ci servono i gol di Belotti. A gennaio un altro attaccante" : Domani il Torino sarà impegnato all'Olimpico contro una Lazio in grande forma. E Sinisa Mihajlovic punta al colpaccio: "Dobbiamo giocare sempre per vincere, anche rischiando di perdere qualche volta. ...

"Ci mancano i gol". Mihajlovic avvisa il Toro e scuote Ljajic&Belotti : Stasera con l'Atalanta spareggio per l'Europa al Grande Torino C'è il bianco della prima nevicata, l'inedito verde delle maglie per onorare la Chapecoense e le candeline granata per festeggiare il 111°...

Belotti gol : 'Non c'era nessun incantesimo' : All'intervallo Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport. E subito ha risposto a tono alle voci di un 'incantesimo' che gli impedisse di segnare: "Era un periodo che non facevo gol, ma non era ...