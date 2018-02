Basket | Serie A 2018 | pesante sconfitta per Brescia | restano in 3 al comando della

oasport

(Di domenica 11 febbraio 2018) Il quartetto che guidava fino a ieri la classificaA diha perso un pezzo. Nel 19esimo turnomassimaitaliana, infatti,è incappato in un brusco stop che le ha fatto perdere punti importanti in ottica campionato. Ma andiamo a vedere con calma quanto successo nella giornata odierna dopo l’anticipo di ieri. E partiamo dalle tre squadre che hanno mantenuto la vettaclassifica. L’EA7 Armani Olimpia Milano non ha avuto particolari problemi a superare 84-72 l’Happy Casa Brindisi. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la formazione meneghina ha rimontato nel secondo e nel terzo parziale (in cui addirittura ha lasciato a 7 punti gli avversari) per andare a prendere ildel match, per poi gestire la doppia cifra di vantaggio nell’ultimo parziale. Da segnalare i 17 punti di Micov e i 14 di Goudelock, che hanno guidato ...