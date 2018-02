Bagna la strada con l' acqua ​E la donna viene multata

ilgiornale

(Di domenica 11 febbraio 2018) Lei si chiama Cinzia Malvaso e nella foto pubbliata dal Resto del Carlino tiene in mano una multa. In bella vista. È il verbale redatto dai vigili di Modena che hanno firmato la contravvenzione perché Cinzia, mentre puliva il suo cortile, ha fatto cadere un po' d'(poca) sull'asfalto della.Vi sembrerà assurdo, forse. Ma sembra essere proprio così. "Lo scorso giovedì - ha detto laal Quotidiano Nazionale – ho pulito il cortile di casa, da poco ristrutturato con regolare autorizzazione comunale. In prossimità del cancello – spiega – ci sono due caditoie deputate a raccogliere e assorbire l’. Dal cancello, però, ne è fuoriuscita un po’, di quella potabile, usata per cucinare, e priva di inquinanti". Insomma,pulitia. Mica rifiuti. Eppure nonostante il liquido finito in...