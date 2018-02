Ausilio - con Spalletti come tutta l'Inter : MILANO, 11 FEB - ''Io sto sempre con il mio allenatore e lo è tutta l'Inter'': lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, a Premium Sport, poco prima del fischio d'inizio di Inter-Bologna. Il dirigente nerazzurro parla anche dell'assenza di Mauro Icardi, non convocato per infortunio: ''Sta meglio, se fosse stata l'ultima partita ...

Ausilio a tutto campo : il rapporto con Spalletti - il futuro di Icardi e l’affare Lautaro Martinez : Nell’immediato pre-partita di Inter-Bologna, il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, toccando diversi argomenti a cominciare dall’affare Lautaro Martinez e dal rapporto con Spalletti: “Dobbiamo fare operazioni in prospettiva. Sono state poste le basi per l’affare LautaroMartinez. Dibattiti su Spalletti? C’è piena sintonia da parte di tutta la ...

Calciomercato Inter - il resoconto di Ausilio : da Pastore ad Icardi - Pinamonti e le cessioni : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo finale a centrocampo. Lisandro Lopez e Rafinha sono quindi gli unici due acquisti messi a segno dai nerazzurri in questo gennaio. Il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio, ha tirato le somme ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra: “E’ stato fatto quel che si poteva. Siamo sempre stati sinceri nel dire che ...

Inter news - Ausilio : "In linea con gli obiettivi - ma dobbiamo ripartire" : Ecco perché Ausilio , Intervistato da Rmc Sport, è partito da questo: "Siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione " ha affermato " Siamo in piena corsa Champions e lì dobbiamo restare fino ...

Ausilio soddisfatto dell’Inter di Spalletti “in linea con le aspettative” : “Noi oggi siamo in linea con gli obiettivi di inizio anno, in piena corsa per la Champions e lì dobbiamo finire alla fine della stagione”. Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Maracana’” su “RMC Sport”, non dispera nonostante il risultato negativo arrivato contro la Spal, e guarda agli aspetti positivi dell’annata nerazzurra. “Mi aspetto di dare continuità ai nostri ...

Calciomercato Inter - Ausilio non si nasconde : in arrivo altre ‘opportunità’ : Calciomercato Inter – Il posticipo della domenica del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Roma, ecco le dichiarazioni Ausilio ai microfoni di Premium Sport prima del match: “Vorrei parlare della partita, è questo che conta. Si riparte dopo un periodo di appannamento, ma abbiamo tanti punti e siamo in corsa con gli obiettivi di inizio anno. Non sarà una gara decisiva, ce ne saranno tante altre. Il mercato è imprevedibile, ...

