ATP Quito | Carballes Baena festeggia il primo titolo

ATP Quito - Ramos e Carballes Baena - derby spagnolo in finale : Venendo alla cronaca delle semifinali, il numero 21 del mondo supera 6-4 6-7, 4, 6-4 Thiago Monteiro , conquistando così l'accesso alla sesta finale in carriera nel circuito maggiore, la quinta su ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi eliminato da Thiago Monteiro. Giornata no per gli italiani : Giornata totalmente negativa per l’Italia nel torneo di Quito. Dopo le eliminazioni di Lorenzi e di Travaglia, è arrivata anche quella di Alessandro Giannessi che ha perso contro il brasiliano Thiago Monteiro per 7-6(4) 4-6 7-5. Il secondo turno si è rivelato così letale per il 27enne spezzino che era stato ripescato come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro Gaio. Il numero 159 del ranking mondiale ha ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Stefano Travaglia esce al secondo turno. Sconfitto in tre set dal cileno Jarry : Giornata finora nera per il Tennis italiano nel secondo turno dell’ATP di Quito. Dopo la sconfitta di Paolo Lorenzi, arriva anche quella di Stefano Travaglia che cede in tre set al cileno Nicolas Jarry, numero 95 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Nonostante una bassa percentuale di prime palle, i due Tennisti tengono fino al settimo game i propri turni di servizio. Le prime due palle break ...

Tennis - ATP Quito : Paolo Lorenzi cede all’iberico Roberto Carballes Baena e saluta il torneo : Termina al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi al torneo ATP di Quito: sulla terra rossa outdoor della capitale ecuadoregna, l’azzurro, testa di serie numero 4, esentato per questo dal primo incontro, cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 107 al mondo, in due ore esatte di gioco. L’iberico si impone con il punteggio di 7-6 (4) 7-5. La prima partita inizia con un’altalena di emozioni: Lorenzi avanti ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Marco Cecchinato eliminato al primo turno. Gerald Melzer vince in due set : Giornata dolceamara per i colori italiani all’ATP 250 di Quito. Se Alessandro Giannessi può sorridere, non può fare altrettanto Marco Cecchinato, eliminato al primo turno, sconfitto in due set da Gerald Melzer, 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro. I due giocatori in realtà erano già scesi in campo ieri, prima che la pioggia arrivasse ad interrompere il match dopo un solo game disputato. Nella prosecuzione di oggi, però, l’azzurro ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Alessandro Giannessi al secondo turno! Piegato in due set Peter Polansky : Arrivano ottime notizie per il Tennis italiano dall’ATP 250 di Quito. Dopo Stefano Travaglia, anche Alessandro Giannessi ha strappato il pass per il secondo turno, battendo il canadese Peter Polansky in due set, 6-3 6-4, in un’ora e dieci minuti di gioco. È stato un successo netto quello ottenuto dal Tennista spezzino, che è entrato in tabellone come lucky loser, dopo la sconfitta nella finale delle qualificazioni contro Federico ...

ATP Quito : esordio per due azzurri : Sono due gli azzurri che debuttano nella serata italiana nell''Ecuador Open', torneo Atp dotato di 501.345 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Quito. Marco Cecchinato riprende ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Federico Gaio esce di scena al primo turno. L’azzurro ko in due set contro Carballes Baena : Niente da fare per Federico Gaio nel 1° turno dell’ATP di Quito (Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana. Nel primo parziale, dopo uno scambio di break e controbreak, i servizi ...