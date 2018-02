Astronomia | individuata nella costellazione dei Pesci una delle super-Terre più massicce

meteoweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2018) GJ 9827, una stella a circa 100 anni luce di distanzadei, ospita quella che potrebbe essere unapiùindividuate finora, secondo una nuova ricerca della Carnegie Institution for Science. Questa nuova informazione potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il processo attraverso il quale questi pianeti si formano. La stella GJ 9827 attualmente ospita un trio di pianeti, scoperti dalla missione Kepler/K2 della NASA, e tutti e 3 i pianeti sono leggermente più grandi della Terra. Stranamente, nessun pianeta di queste dimensioni esiste nel nostro sistema solare, il che incuriosisce molto gli scienziati sulle condizioni necessarie per la loro formazione ed evoluzione. Un passaggio importante per comprendere la storia di un pianeta è determinare la sua composizione. Per fare questo, gli scienziati devono misurare sia la sua massa che il ...