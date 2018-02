Asso Trama e curiosità del film su Iris con Adriano Celentano e Edwige Fenech oggi | 11

Asso/ Trama e curiosità del film su Iris con Adriano Celentano e Edwige Fenech (oggi - 28 gennaio) : Asso, il film in onda su Iris oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Edwige Fenech e Renato Salvatori, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Bari - scarcerato il figlio del boss Stramaglia : viene meno l'Associazione mafiosa : La Corte D'Appello di Bari ha confermato le 43 condanne per gli esponenti dei clan Di Cosola e Stramaglia ma riduce quasi tutte le pene. Primo effetto...

Potere Assoluto - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : Potere Assoluto è il film stasera in tv lunedì 15 gennaio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola del 1996 è diretta e interpretata da Clint Eastwood con protagonista lo stesso regista insieme a Gene Hackman e Ed Harris. La trama racconta del presidente degli USA che commette un reato che a tutti i costi deve rimanere segreto. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI ...

Il Ciclone stasera in tv - la trama. Il film incassò 75 miliardi di lire : È probabilmente il più grande successo di Leonardo Pieraccioni , regista e protagonista ne Il Ciclone stasera in tv dalle 21,15 su Canale 5 . Cast magnifico composto da Lorena Forteza, Natalia Estrada,...

Assolo - film stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Assolo è uno dei film stasera in tv, martedì 12 dicembre 2017, in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:50. Si tratta di una commedia del 2016 con la regia di Laura Morante e con protagonisti Laura Morante e Francesco Pannofino. La trama è imperniata sulla vita di Flavia, una donna di 50 anni, reduce da due divorzi e con due figli. Si sente sola e poco realizzata. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità ...