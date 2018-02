Arte | morto Battelli | pittore di via Margutta e fotoreporter della Dolce vita

Irlanda - a mArtellate e poi in microonde : così è morto il piccolo Sparky : Irlanda, a martellate e poi in microonde: così è morto il piccolo Sparky Il video atroce è stato postato sui social: ad ammazzare il cagnolino sarebbero stati un 23enne e un 16enne Continua a leggere L'articolo Irlanda, a martellate e poi in microonde: così è morto il piccolo Sparky sembra essere il primo su NewsGo.

Scomparsa di Luigi Celentano - parla il padre : 'Le cArte mi dicono che è morto' : Luigi Celentano, è scomparso da un anno. Sono, infatti, quasi 12 mesi che nessuno vede più questo ragazzo di soli 18 anni, uscito la notte tra l'11 e il 12 febbraio 2017 dalla sua casa di Meta di Sorrento. Inizialmente si era pensato che la sua #Scomparsa fosse legata ad atti di bullismo di cui pare Luigi fosse vittima. La domenica sera in cui è uscito di casa per non farne più ritorno, era spaventato e chiedeva aiuto perché diceva che qualcuno ...

Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi - papà di Vittorio/ Morto il maestro d’Arte e cultura nei cenacoli della sua casa-museo : Giuseppe "Nino" Sgarbi, il papà di Vittorio ed Elisabetta, è Morto a 97 anni: farmacista e grande appassionato di arte e cultura, "maestro" nei cenacoli della sua casa-museo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:09:00 GMT)

Nino Sgarbi - è morto il padre del critico d'Arte Vittorio. Farmacista con la passione per l'Arte : E' morto oggi a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto 'Nino', Farmacista con la passione per l'arte e padre di Elisabetta e Vittorio. Aveva 97 anni essendo nato a Badia Polesine, il 15 gennaio 1921. L'8 febbraio uscirà a questo punto postumo, il suo ultimo romanzo, pubblicato da Skira con il titolo 'Il canale di cuori'. Solo nel 2014 aveva esordito nella narrativa con il romanzo Lungo l'argine del tempo, che la figlia Elisabetta l'aveva in ...

Arte : morto a Milano il pittore Valentino Vago : Nato a Barlassina (Monza) nel 1931, Vago si era diplomato all'Accademia di Brera e da allora ha esposto in personali in tutto il mondo. Nel 2013 Giorgio Napolitano gli consegnò il premio Presidente ...

Addio a Giampaolo Talani - è morto il pittore di PArtenze : Lo scultore toscano aveva 62 anni. Tra il 2002 e il 2006 ha legato il suo nome con Firenze per l'affreso nella stazione di Santa Maria Novella

Antiquariato in lutto - è morto Artemio Buzzi. Il ricordo di Raspini e Puglisi : Sarà davvero strano passare in via Cavour, andando in piazza San Francesco e non vederlo sorridente sulla soglia della sua Grace Gallery. Questa mattina alle 8, all'età di 89 anni è morto Artemio ...

Morto Stefano Ganci - faceva pArte dei commando che uccisero Chinnici - Cassarà e Borsellino : È Morto all'ospedale di Parma Stefano Ganci, uno dei fedelissimi di Totò Riina, che stava scontando l'ergastolo nel carcere della città emiliana, ma non in regime di 41 bis. Ganci era un superkiller di Cosa Nostra e stava scontando l'ergastolo per avere partecipato a diversi omicidi fra cui quello del consigliere istruttore Rocco Chinnici e del vicequestore Ninni Cassarà. Era stato anche condannato, a 26 anni, per ...

Mafia - morto Stefano Ganci - fedelissimo di Riina : pArtecipò agli omicidi di Chinnici e Cassarà - pedinò Borsellino il 19 luglio : Stefano Ganci, boss mafioso e fedelissimo di Totò Riina, è morto all’ospedale di Parma negli ultimi giorni del 2017 a causa di una crisi cardiaca. Ganci, 55 anni, era un killer di Cosa Nostra e stava scontando l’ergastolo per avere partecipato a diversi omicidi, fra cui quello del consigliere istruttore Rocco Chinnici nel 1983 e del vicequestore Ninni Cassarà nel 1985. Era stato anche condannato a 26 anni per aver fatto parte del ...

Nuoro - pArte un colpo di fucile in casa : morto un 14enne : Tragedia a Galtellì, in provincia di Nuoro, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso da un colpo di fucile alla testa partito per sbaglio . Il minore, figlio del sindaco del paese Giovanni Santo ...

Morto lo storico dell'Arte Carlo Pedretti. Una vita dedicata a Leonardo da Vinci : È scomparso Carlo Pedretti, il massimo esperto in assoluto di Leonardo, lo storico dell'arte italiano più conosciuto e apprezzato nel mondo anglosassone. Avrebbe compiuto domani 90 anni. Se ne va dunque dopo una vita lunghissima e una malattia fulminea ma inesorabile, comunicata agli amici dai più stretti collaboratori solo qualche settimana fa, con l'emozione e i timori di chi sa che il lavoro ancora sul tavolo dello studioso ...

È morto Mons. Leonida Fabietti. MArtedì 26 dicembre i funerali : In poche parole, lui diceva che attraverso lo sport si diventa adulti. Parroco dal 1964 al 2013, per quasi cinquant'anni è stato un punto di riferimento importante per i falconaresi, avendo vissuto ...

Austria - esplode impianto stoccaggio gas a BaumgArten. Decine di feriti e un morto : In un’esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria, Decine di persone sono rimaste ferite e almeno una persona ha perso la vita. Lo scrivono i media Austriaci. Il giornale der Standard, nella sua edizione on line, parla di 60 feriti. Secondo l’Apa, che cita la Croce rossa, i feriti sarebbero 18, e ci sarebbe una vittima. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. Sul posto sono accorsi vigili del ...

Morto Johnny Hallyday - pArtecipò alla Dakar : La Francia piange il cantante e attore Johnny Hallyday, Morto a 74 anni. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo Paese (ha venduto oltre cento milioni di dischi) nel 2002 aveva ...