Anticipazioni UNA VITA | ELVIRA inizia a innamorarsi di SIMON?

Anticipazioni UNA Vita : CELIA parte per l’Inghilterra e va da TANO : Nelle puntate di Una Vita già andate in onda anche in Italia, CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) ha cercato di convincere la domestica Huertas Lopez (Sandra Blazquez) a lasciare per sempre il quartiere di Acacias: sostenendo di essere profondamente innamorata di Felipe (Marc Parejo), l’amante si è però ribellata alla volontà della borghese ed ha rifiutato tutto il denaro che le è stato offerto; questo ha così reso possibile ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : una notizia drammatica : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: la verità su Gonzalo e Maria Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Quasi tre milioni di telespettatori si sintonizzano ogni giorno su Canale5 per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono clamorose e riguardano Gonzalo e Maria. I due, Esperanza e Beltran potrebbero essere morti. Aurora telefonerà ad Emilia dicendo che Cuba ...

Una Vita Anticipazioni marzo : Fabiana muore? Video : Grandi noVita' dalla soap #Una Vita in onda su Canale 5, che sta vedendo Cayetana naufragare nel mare della follia e della menzogna. A breve scopriremo se la Sotelo sta fingendo o meno e quando ciò accadra', tutto sembrera' precipitare. Intanto, Fabiana sara' vittima di un incidente che avra' conseguenze tremende. Di to tutti i dettagli. Una Vita anticipazioni Mediaset: Cayetana smascherata Non manca molto alla verita' e al momento in cui ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : una famiglia distrutta : Torniamo a parlare di anticipazioni spagnole riguardanti la Soap Il Segreto. Emilia ed Alfonso sono stati sempre accoglienti e buoni e mai si sarebbero meritati tutto il dolore che hanno provato. Un’altra tragedia sta inoltre per colpirli, di che si tratterà? anticipazioni spagnole Il Segreto: Terribili notizie per Emilia ed Alfonso IL portale web Cultura En Serie, che tratta appunto delle anticipazioni della soap iberica, informa che un ...

Anticipazioni UNA Vita - nuove puntate : un tragico evento : Una Vita, Anticipazioni 12-16 febbraio: Mauro ferito gravemente Le vicende dei personaggi di Acacias 38 a Una Vita si complicheranno ulteriormente nelle puntate della prossima settimana. Le Anticipazioni della soap spagnola svelano che il furto messo in atto da Julio, Cruz e un terzo uomo a casa del Colonnello Arturo Valverde, durante una festa, avrà un tragico epilogo. Scoperto da Simon, Julio prenderà in ostaggio tutti i presenti, compresa ...

Beautiful - Anticipazioni 12-17 febbraio : Eric fa una scoperta sconcertante Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alla telenovela statunitense Beautiful [Video]. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2018, ci svelano che Nicole rinuncera' alla piccola Lizzie mentre Sheila raccontera' ad Eric che la moglie e Ridge sono amanti. Le trame complete le trovate nei paragrafi successivi. Nicole firma le carte d'adozione di Lizzie Katie per risollevare le ...

Una Vita Anticipazioni : Ursula muore per colpa di Cayetana? Puntata 533 Video : Le anticipazioni di #Una Vita Acacias 38 svelano una nuova storyline che avra' come protagoniste Cayetana, Ursula e Fabiana - che abbiamo scoperto essere la vera madre della Sotelo -. La dark lady, spinta dalla voglia incontrollabile di far del male a chi l'ha tradita nel momento del bisogno, decidera' di affilare le unghie e di colpire prima Ursula e poi Teresa. La diabolica miss Sotelo elaborera' due piani diabolici, che porteranno le sue due ...

Anticipazioni UNA Vita : CELIA parte per l’Inghilterra e va da TANO : Nelle puntate di Una Vita già andate in onda anche in Italia, CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) ha cercato di convincere la domestica Huertas Lopez (Sandra Blazquez) a lasciare per sempre il quartiere di Acacias: sostenendo di essere profondamente innamorata di Felipe (Marc Parejo), l’amante si è però ribellata alla volontà della borghese ed ha rifiutato tutto il denaro che le è stato offerto; questo ha così reso possibile ...

Una Vita Anticipazioni dal 12 al 16 Febbraio 2018 : Mauro ferito : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Julio spara a Mauro Nuovi colpi di scena nella prossima settimana di Una Vita. Julio e Cruz irrompono nella casa di Arturo Valverde durante la festa a cui sta partecipando tutto il vicinato. I due ladri chiedono all’uomo del denaro in cambia della libertà di sé stesso e di tutti […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 12 al 16 Febbraio 2018: Mauro ferito proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Un posto al sole : VALENTINA farà una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

UNA VITA / Il bacio saffico di Cayetana all'amica Teresa (Anticipazioni 9 febbraio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 9 febbraio: Cayetana bacia l'amica Teresa. Quali sono le sue vere intenzioni? Felice cede ancora alla passione per Huertas.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni del 9 febbraio 2018 : l'origine della follia di Cunanan : Omicidio Gianni Versace, Anticipazioni del 9 febbraio 2018, in prima Tv su Fox Crime. Una settimana prima degli ultimi eventi, Cunanan affonda le mani nella sua psiche fragile. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:13:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni aprile : Mauro spara a Cayetana - ecco perché Video : Bentornati con la rubrica delle anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita [Video], la telenovela di Canale 5 che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori. Gli ultimi spoiler ci svelano che lo scontro tra Cayetana Sotelo e Mauro San Emeterio avra' riscontri tragici. Ma andiamo a svelare cosa accadra', continuando a leggere qui sotto. anticipazioni Una Vita: Mauro smaschera Teresa Le trame degli episodi di Una Vita [Video] trasmesse ...

Anticipazioni UNA Vita : URSULA e la sua strana richiesta a SUSANA : In alcuni dei nostri post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato della caduta dal balcone di Acacias della domestica Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros): scoperto che Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia, l’anziana non esiterà ad affrontare la figlia e le domanderà per quale ragione abbia corrotto la cameriera Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) e Zenon (Quique Goga), il ...