Anche Italo Evo di NTV presto "in doppia" : Anche NTV con i suoi nuovi Italo Evo e orientata all'utilizzo "in doppia", come Trenitalia con alcuni dei suoi Frecciarossa 1000 opera dal giugno 2017. Alcune prove in linea con due Evo , ETR.675, ...

MasterChef Italia 7 - fuori Italo : il suo sorrisone berlusconiano da giocatore di golf mAncherà al pubblico? : Inforcate gli occhiali scuri, preparate i fazzoletti, listate a lutto le bacheche Facebook, ammainate le bandiere a mezz’altezza. È successo quello che tutti temevano da almeno un paio di puntate: Italo non può più dire “I have the control”. Lo diciamo come lo direbbe lui che a ogni puntata ha voluto rifilarci una decina di metafore da Boeing 767: è stato il peggiore dei suoi atterraggi. Nessun autore televisivo avrebbe mai potuto sognare ...

Masterchef Italia 7 - il programma di Sky mostra segni di stAnchezza? La soluzione c’è (e in parte si chiama Italo) : La crisi del settimo anno, un grande classico delle storie d’amore. Una specie di guado oltre al quale la relazione diventa un potenziale “per sempre”. Ma c’è da superarlo, il corso d’acqua. E se è vero che quella che lega gli spettatori tv alle gesta dei cuochi amatoriali di Masterchef è, in qualche modo, una storia d’amore, la faccenda si sta facendo delicata. Per carità, il format continua a tenere. Anche ...

Milano - doppio sciopero dei trasporti in arrivo : stop ai treni di Italo - si ferma Anche Trenord : doppio sciopero dei trasporti in arrivo. A inaugurare la serie, lunedì 29 gennaio, saranno i lavoratori di Ntv, l'azienda che gestisce i convogli alta velocità Italo. Otto giorni dopo, invece, sarà la ...

Lumezzane. Vasto incendio nella Saleri Italo : distrutte Anche auto : Un maxi incendio è divampato nella Saleri Italo, ditta di Lumezzane in provincia di Brescia, che si occupa di produzione di pompe elettriche e sistemi di raffreddamento auto. Il capannone è di 10 mila metri quadri. In azienda sono stoccati materiale…Continua a leggere →