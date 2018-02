Amici - Maria De Filippi a due ballerini : Cose dell'altro mondo : Maria De Filippi si infuria con due ballerini di "Amici". Bryan e Orion, infatti, erano stati accusati di aver lasciato in disordine la loro zona e le foto erano state portate alla loro attenzione. I due però, convinti della loro innocenza, sostenevano fosse stata la produzione a creare appositamente il disordine.La tesi dei due ballerini è stata registrata dalle telecamere di "Amici": "Per fare una ...

Amici - bagarre in diretta : Maria De Filippi contro Orion e Bryan. 'Sporcate gli spogliatoi e incolpate la produzione'. Sospesi : bagarre in diretta ad Amici. Maria De Filippi lancia un filmato in cui si vedono i ballerini Orion e Bryan parlare del 'caso-spogliatoi'. I due ragazzi erano stati rimproverati per il disordine ...

La gara a squadre di Amici di Maria De Filippi in stand by : l’ingresso di Sephora e il verdetto su Zic : Sabato 10 febbraio una nuova gara a squadre di Amici di Maria De Filippi ha visto gli allievi della scuola sfidarsi in una serie di prove di canto e di ballo. La puntata comincia subito con la richiesta da parte della maestra Celentano di sostituire un ballerino tra i banchi. In studio arriva Sephora, una ballerina diciassettenne che presenta un'esibizione di danza classica. Ad avviso di Alessandra Celentano, la ragazza è meritevole di ...

Orion e Bryan vs produzione Amici 17/ ”Hanno sporcato di più i camerini”. Maria De Filippi furiosa! : Orion e Bryan nei guai: i due ballerini contro la produzione di Amici 17: "Hanno sporcato di più per fare la foto più bella". Maria De Filippi furiosa!(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:11:00 GMT)

Amici 2018 : Orion criticato da Maria De Filippi e Alessandra Celentano : Maria De Filippi e Alessandra Celentano bacchettano Orion ad Amici 17 Alessandra Celentano ha richiesto durante la diretta di oggi di Amici 2018 la sostituzione di un banco, a favore della ballerina Sephora. Maria De Filippi, dopo aver chiamato tutti i ballerini in mezzo allo studio, ha chiesto ai professori di decidere chi volessero che restasse all’interno della scuola. Gli ultimi due rimasti in ballo sono stati Vittorio e Claudia. La ...

Amici 17 : le signore delle pulizie in studio - Maria De Filippi si arrabbia con Orion e Bryan (video) : Maria non ci sta! #Amici17 pic.twitter.com/dNGvUFJIhp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 10, 2018 Ecco il momento clou dello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 10 febbraio su Canale 5. Amici 17, i concorrenti in gara Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The Jab, Black Soul Trio, Emma Muscat, Grace Cambria, Nicole Vergani, Luca Vismara, Biondo, Zic, Irama. Ballerini Daniele Rommelli, Orion Pico, Filippo Di ...

Amici 17 : Sephora entra al posto di Claudia - Maria De Filippi sbotta con la classe “falsa” (video) : Sephora merita di entrare nella scuola di #Amici17 secondo voi? pic.twitter.com/H1d34tGnfp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 10, 2018 Valentina può tornare al banco! Siete d'accordo con la scelta di Bill Goodson? #Amici17 pic.twitter.com/fWhQAZrHQ1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 10, 2018 "Il pubblico apprezza molto di più le persone vere" #Amici17 pic.twitter.com/XTIskMF1xp — Amici ...

Maria de Filippi dispiaciuta ad Amici 17 : “Per me è una sconfitta!” : Amici 2018: Maria De Filippi è triste in diretta La puntata di oggi di Amici 17 è iniziata con una richiesta choc di Alessandra Celentano, che ha lasciato perplessa anche Maria de Filippi. La professoressa di danza classica ha infatti affermato trionfante di aver trovato finalmente una ballerina che soddisfa tutte le sue aspettative, e proprio per questo ha voluto mettere in atto una sostituzione immediata con uno dei ballerino presenti nella ...

Il verdetto della sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - doppia eliminazione a sorpresa : ecco chi ha lasciato la scuola : Continua la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi, lasciata in sospeso nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 3 febbraio. Nel corso dell'appuntamento fine settimanale con il talent di Mediaset, gli allievi della scuola di Amici sono tornati a sfidarsi nelle consuete prove di canto e di ballo. La prima sfida è stata vinta dalla squadra del Fuoco, a cui ha fatto seguito la sfida immediata tra Christian e Einar, giudicata da ...

Video e testo di Bianca di Leonardo Monteiro - da Amici di Maria De Filippi a Sanremo 2018 per inseguire un sogno : Bianca di Leonardo Monteiro è una delle canzoni in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantante debutterà sul palco dell'Ariston nei prossimi giorni durante la 68esima edizione della kermesse con il brano Bianca, una ballad molto intima e di carattere emozionale. Bianca racconta una storia d'amore finita per un tradimento, ma viene trattata con estrema dolcezza. L'amore raccontato in Bianca di Leonardo Monteiro a ...

Luca Tommassini - da 'XFactor' ad 'Amici' : 'Non ho accettato la proposta. Con Maria stiamo capendo se davvero sia possibile' : MILANO - 'Il mio contratto è scaduto. Non ho ancora rinnovato, non ho accettato la proposta, sto valutando cosa fare'. Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c'è il sole, ma ...

Amici 17/Diretta - video : Einar - in lacrime e consolato da Maria De Filippi - vince la sfida (3 febbraio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Einar scoppia in lacrime ad Amici 17/ Perchè? Crollo emotivo del cantante - Maria De Filippi interviene : Einar scoppia in lacrime nel corso della sfida ad Amici 17. Il cantante ha un Crollo emotivo durante l'pesibizione del rivale e Maria De Filippi interviene per calmarlo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:06:00 GMT)

Einar piange ad Amici 2018 : l’abbraccio di Maria De Filippi (VIDEO) : Amici 17: Maria de Filippi consola Einar in diretta Non è stata una bella puntata quella di oggi di Amici 2018 per Einar: il giovane cantante è addirittura scoppiato a piangere a dirotto tanto che è dovuta intervenire persino Maria De Filippi a consolarlo. Cosa è successo nel dettaglio? Einar inizialmente si è sfidato contro Irama, e le due esibizioni hanno avuto esiti completamente diversi: se Irama ha ricevuto infatti molti complimenti da ...