Aereo si schianta in Russia con 71 persone a bordo | tutti morti | trovata una scatola

Russia - un Aereo di linea si schianta a Mosca : 71 persone a bordo - "nessun sopravvissuto" : Un aereo di linea russo si è schiantato nei pressi di Mosca, con 71 persone a bordo, 65 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. i. L'aeromobile, delle Saratov Airlines, era diretto verso la città di Orsk ed era appena decollato. Per i soccorritori non ci sono superstiti

Cade un Aereo monomotore - due morti : "Si è schiantato in un bosco". Dramma nel veronese : Tragedia nel veronese. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma...

Aereo si schianta contro un elicottero : quattro morti : quattro persone hanno perso la vita dopo lo scontro tra un Aereo e un elicottero avvenuto a Philippsburg, nel distretto di Karlsruhe, in Germania. Secondo quanto riporta il...

Yemen - Aereo della coalizione araba si è schiantato in territorio controllato dai ribelli - : L'aereo sarebbe stato abbattuto dalla contraerea dei ribelli, secondo le prime notizie. La provincia di Saad, al confine con l'Arabia Saudita, è considerata la colonna portante del movimento "Ansar ...

Malta - il forte vento sposta un Aereo e lo fa schiantare contro un muro : Malta, il forte vento sposta un aereo e lo fa schiantare contro un muro Il forte vento ha spostato un aereo privato parcheggiato all’aeroporto di Malta, facendolo schiantare con il muso contro un edificio. Fortunatamente non si contano feriti.Continua a leggere Il forte vento ha spostato un aereo privato parcheggiato all’aeroporto di Malta, facendolo schiantare […] L'articolo Malta, il forte vento sposta un aereo e lo fa ...

San Diego. Piccolo Aereo si schianta su casa : due morti e due feriti : Drammatico incidente aereo in California in cui almeno due persone sono morte. Un Piccolo aereo si è schiantato contro una casa a San Diego. Il pilota e uno dei passeggeri sono stati trasportati in ospedale con ustioni. Due passeggeri sono…Continua a leggere →

