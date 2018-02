Aereo russo precipita vicino Mosca | morti i 71 a bordo Testimoni | in fiamme prima di

Mosca - Aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo : «Nessun sopravissuto» : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall?aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. Non c?è...

Aereo russo precipita vicino Mosca con 71 persone a bordo. Nessun sopravvissuto : L'Aereo, decollato dall'aeroporto Domodedovo della capitale russa ed era diretto a Orsk nella regione dell'Orenburg, si è schiantato poco dopo la partenza

Aereo russo : ipotesi meteo - errore - guasto : ANSA, - ROMA, 11 FEB - Sulle cause dell'incidente dell'Aereo, precipitato poco dopo il decollo vicino a Mosca, si vagliano al momento "diverse ipotesi", tra cui quelle delle "cattive condizioni meteo, ...

Precipita Aereo russo alla periferia di Mosca. "Nessun superstite". A bordo c'erano 71 persone : Un aereo di linea è Precipitato alla periferia di Mosca. A bordo si trovavano 71 persone. L'aereo è della compagnia Saratov, si tratta di un Antonov an-148. L'aereo, decollato dall'aeroporto Domodedovo della capitale russa e diretto a Orsk nella regione dell'Orenburg, si è schiantato poco dopo la partenza. Non c'è "alcuna chance" che vi possano essere sopravvissuti, riferiscono fonti dei soccorsi citati da ...

Un Aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca : Un aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca, in Russia. Secondo le prime informazioni sono morte tutte le 71 persone a bordo. L’aereo è un An-148 della compagnia aerea Saratov Avia. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax c’erano a bordo The post Un aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca appeared first on Il Post.

Mosca : precipita Aereo di linea russo : 13.37 Un aereo di linea russo si è schiantato nei pressi di Mosca. La notizia è stata battuta dalle agenzie di stampa russe. A bordo, secondo le prime informazioni, c'erano almeno 71 persone.

Siria - l’Aereo russo viene abbattuto. Il pilota braccato dai jihadisti si fa esplodere : “Questo è per i nostri ragazzi” : Provincia di Idlib in Siria, il maggiore Roman Filipov dell’aeronautica militare Russa, a bordo di un Sukoi 25, viene abbattuto da un missile lanciato dai miliziani. Dopo essere atterrato con il paracadute, il maggiore viene braccato dai ribelli jihadisti; nel conflitto a fuoco che ne scaturisce uccide due miliziani del gruppo Al-Nusra di Al-Qaeda, ma i nemici lo accerchiano. Il maggiore, pur di non consegnarsi, decide di farsi esplodere con una ...

Siria - un Aereo russo è stato abbattuto nei cieli di Idlib : Un aereo russo è stato abbattuto mentre sorvolava i cieli di Saqareb, non lontano da Idlib, ultima roccaforte dei jihadisti in Siria. A dare la notizia è l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, ...

Caccia russo passa a meno 1 - 5 metri da un Aereo spia Usa : Nuovo caso di collisione in volo sfiorata per un pelo tra un Caccia russo ed un aereo spia statunitense. Il Pentagono, riferisce la Cnn, ha dato notizia di un Caccia di Mosca che è passato a soli 5 piedi (1,54 metri, ossia nulla alle alte velocità cui vola un Caccia moderno) da un aereo spia della Marina Usa, un P-3 Orion (un quadrielica) sui cieli del Mar Nero. L'azione del Caccia russo ha costretto l'aereo Usa ad interrompere la sua ...