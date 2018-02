Aereo caduto : 'nessun segnale di guasti' : ANSA, - MOSCA, 11 FEB - L'equipaggio dell' Aereo AN-148 che si è schiantato oggi vicino a Mosca non ha riportato guasti tecnici a bordo. Così la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana ...

Aereo caduto : Tajani - profondo cordoglio per le vittime : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani "esprime profondo cordoglio per le vittime del terribile incidente Aereo a Mosca". In un messaggio sul suo profilo Twitter Tajani ha rivolto le sue ...