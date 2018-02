Aedes aegypti | il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie lancia l’allarme

Allerta zanzara Aedes aegypti : quali malattie porta e come difendersi Video : Nonostante l'arrivo delle calde temperature sia ancora lontano, l'Ecdc si è mostrato comunque preoccupato per quello che potrebbe accadere nei mesi estivi del 2018 per via di una particolare specie di #zanzara. Gradatamente, infatti, l'aedes aegypti si sta avvicinando all'Europa, aumentando così il rischio legato alla diffusione di particolari malattie tropicali come quelle determinate dal virus Zika. Se non dovessero essere operate per tempo ...