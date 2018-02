A 99 anni patente rinnovata : va contromano in autostrada e uccide due ragazze : A 99 anni suonati se ne andava beatamente in giro a far gite e viaggi alla guida di un camper senza dubitare delle sue capacità di stare al volante. Aveva di recente superato un test di rinnovo della patente , malgrado la preoccupazione espressa da qualche cittadino alle autorità competenti sulle sue reali attitudini a guidare. Purtroppo il signor Walter Roney, residente a Dearborn nel Michigan, martedì sera ha imboccato contromano un' autostrada ...

Paolo Nespoli torna dallo spazio : «dieci anni più vecchio» e con la patente ritirata : Ha detto che i 60 anni, alla terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo 2007 e 2010, non li ha sentiti nello spazio. Il suo fisico ne sentirà forse qualcuno in più. Lo spazio invecchia. Sei mesi lontano dalla gravità possono pesare come dieci anni sul corpo e rientrati bisogna imparare di nuovo a camminare. Questo tocca a Paolo Nespoli. Alle 9 e 40 italiane il rientro in Kazakistan dell’astronauta italiano. Un viaggio da nulla. ...