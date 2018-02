10 cose che può insegnarci Cenerentola

SpaceX - Falcon Heavy alla conquista di Marte : 12 cose che non sai sul pupillo di Elon Musk : Prima del lancio di Martedì del razzo Falcon Heavy di SpaceX, nemmeno il CEO della compagnia, Elon Musk, sapeva cosa aspettarsi. “Sarà un successo eccitante o un eccitante fallimento“, ha detto. “Un grande boom! Direi di sintonizzarci, il resto lo rivelerà il tempo”. Musk aveva ragione: c’è stato un grande boom quando i 27 motori della Falcon Heavy si sono attivati e hanno portato nello spazio il più grande razzo di ...

Le cose da sapere su Milva - che stasera viene premiata a Sanremo : È stata una delle più grandi cantanti italiane degli anni Sessanta e Settanta, ma fu anche un'attrice di successo The post Le cose da sapere su Milva, che stasera viene premiata a Sanremo appeared first on Il Post.

“Ora aspetto che…”. Il messaggio di Francesco Monte ai naufraghi. Ha finalmente ammesso cosa ha fumato - ma adesso spiega anche altre cose importanti. Un coraggio inaspettato : L’isola dei Famosi non gli ha certo regalato le novità che sperava. Francesco Monte ha lasciato volontariamente il reality dopo le parole di Eva Henger che lo ha accusato di aver consumato marjiuana in Honduras. Così l’ex tronista ha deciso di mollare e fare ritorno in Italia, “devo tutelare i miei interessi” ha detto in un video messaggio e poi il silenzio. Tutti si aspettano di vederlo in studio da Alessia ...

Sanremo 2018 - Le Vibrazioni a DM : «La gara e la musica sono due cose che cozzano» – Video : Le Vibrazioni Le Vibrazioni sono nuovamente insieme. Dopo una parentesi da solista del loro frontman, Francesco Sarcina, la band si è ricomposta nella sua formazione originale ed è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Così sbagliato. Li abbiamo incontrati per saperne di più e sottoporli ad un singolare interrogatorio: cosa ricordano del Festival 2005, l’unico – a parte questo – a cui parteciparono tutti insieme? ...

“Ma guardate che roba…”. Sanremo - ci mancava lo scoop a luci rosse. È successo ‘dietro le quinte’ e lo scoop è subito volato di bocca in bocca. “Queste cose qui - proprio al Festival e davanti a tutti…”. Insomma - scoperto il fattaccio : Ci mancava, in questo inizio Sanremo 2018 già di per sé non al riparo dalle solite, immancabili polemiche anche uno scandalo a luci rosse. E no, non ci riferiamo alla vertiginosissima scollatura con cui si è presentata sul palco dell’Ariston la bella e brava Noemi, artista tra le più amate negli ultimi anni dal pubblico italiano che ha scelto per la kermesse sanremese un abito decisamente troppo coraggioso, finendo per mettere a ...

Olimpiadi invernali 2018 : le cose che abbiamo visto (veramente) alla cerimonia d’apertura : Si alza il sipario sulle Olimpiadi invernali 2018. Allo stadio di PyeongChang, cuore nevralgico dei Giochi, va in scena la cerimonia d’apertura, uno spettacolo all’insegna della pace. Davanti a 35mila spettatori, c’è spazio sia per momenti istituzionali che entreranno nella storia, come la stretta di mano tra le due Coree (con la sorella minore del leader Kim Jong-un e il presidente Moon Jae-in), sia per siparietti ...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Harry Potter - 10 cose che non tutti hanno notato : Harry Potter e gli altri personaggi della saga sono sempre al centro dell'attenzione del pubblico giovanile e non. Molte infatti sono le cose che vengono scritte nel web su di loro e possono essere divertenti, positive o negative. Dunque succede che giornalisti, critici o semplici appassionati dell'opera creata dalla scrittrice Rowling tendano a far notare dettagli o curiosità che qualunque fan vorrebbe sapere o su cui vorrebbe esprimere il ...

Anche il tuo uomo si masturba - sempre. Ecco quando lo fa e dove. E a cosa pensa mentre si tocca. Tutto ciò che non hai mai osato chiedergli sul suo momento prezioso di relax ti stupirà. Però - dai - non arrabbiarti quando scoprirai quella “cosetta”… : Il mio uomo si masturba? Te lo chiedi spesso. E la risposta, mia cara, è sì. Ed è sì Anche nel caso in cui voi due facciate sesso ogni santo giorno. Perché per l’uomo la masturbazione è una cosa e il sesso è un’altra. E quindi ha bisogno di entrambe le cose. Anche il suo corpo si accorge della differenza. Il dottor Tobias S. Köhler, medico e professore all’università di medicina dell’Illinois, ha scoperto che la percentuale di ...

La verità è che su Instagram facciamo tutti le stesse cose : un video lo dimostra : Il mondo è così grande, bello, vario, eppure quando si tratta di fotografarlo e postare le foto su Instagram finiamo per raccontarlo con una sequenza interminabile di immagini tutte uguali. Si è divertito a provarlo il fotografo Oliver Kmia, con un video pubblicato su Vimeo che sta diventando virale. Eccolo: https://vimeo.com/253334732 IL video Instravel – A Photogenic Mass Tourism Experience è video in timelapse di due minuti, il cui ...

Pyeongchang 2018 - le 11 cose che vorremmo vedere : Per chi è cresciuto fra gli anni Ottanta e Novanta le Olimpiadi invernali da Calgary 1988 a Torino 2006 hanno facce e nomi indimenticabili, che hanno lasciato un sapore di vittoria difficile da dimenticare. Allora i giochi avevano i nomi di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Manuela e Giorgio di Centa. Giusto per dire i più famosi. Dopo c’è stato un vuoto che sarebbe bello colmare e i successi azzurri nelle ultime stagioni ...

“Eravamo lì - tutti nudi. Poi è successo l’assurdo”. Una serata a luci rosse finita in tragedia per un italiano all’estero. In camera per una nottata di passione - ecco che le cose precipitano di colpo. E la sua storia - tra mille polemiche - fa il giro del mondo : Morire mentre si è a letto con un’altra persona, quello che molti potrebbero definire uno splendido modo di andarsene e che però, viste anche le circostanze, farà sicuramente discutere. Tutto è successo in quel Pattaya, città della Thailandia dove si trovava un nostro connazionale, il 71enne Alberto Pivetti. La zona è famosa per il gran numero di persone che vi si recano ogni anno alla ricerca di divertimento e trasgressione, visto il ...

Sanremo - giallo sulle condizioni di Laura Pausini. Ora si scopre tutto - parla lei. A poche ore dall’inizio del Festival la cantante ha voluto dire a tutti come stanno davvero le cose sulla sua salute : È una delle cantanti più amate di sempre e appena si è saputo che sarebbe stata ospite a Sanremo i fan sono andati in delirio. Poi è nato un piccolo giallo intorno alle sue condizioni di salute. Il Festival di Sanremo, per il suo esordio, dovrà accontentarsi di Fiorello, Gianni Morandi e Tommaso Paradiso. Laura Pausini, attesa nella prima serata, è stata costretta a rinunciare a causa di una forte laringite. Le voci si sono rincorse per ...