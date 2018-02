Xbox One | update disponibile per tutti gli utenti

Grande novità per Fortnite su PS4 e Xbox One a febbraio - benvenuta modalità 60 FPS : Il videogioco di sopravvivenza sandbox cooperativo sviluppato da Epic Games, Fortnite, ha recentemente raggiunto 3,4 milioni di utenti contemporaneamente. Non sorprende quindi che lo sviluppatore sta vivendo un momento d'oro e vuole migliorare sempre di più l'esperienza di gioco; Epic Games ha quindi annunciato che distribuirà una modalità opzionale a 60 FPS di Fortnite per Xbox One e PlayStation 4. La modalità opzionale 60 FPS di Fortnite ...

VLC : major update per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Breve comunicato per informarvi che la UWP ufficiale di VLC, disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One, si è aggiornata arrivando alla versione 3.0 Si tratta di un aggiornamento importante e pieno di novità da tempo richieste dagli utenti. Questo il changelog ufficiale: Aggiunto il supporto per video e audio a 360°. Audio ambisonico e più di otto canali audio supportati. Supporto HTTP 2.0. Decodifica VP9 e VMW3. Supporto a HDR10 ...

Fortnite : in arrivo la "60 FPS mode" su PS4 e Xbox One : Fortnite ha recentemente raggiunto i 3,4 milioni di giocatori connessi, ci ricorda Segmentnext, ma non vuole affatto adagiarsi sugli allori ed il team punta ad alzare l'asticella qualitativa del gioco. In questo senso Epic ha dichiarato l'arrivo di una modalità opzionale per PS4 e Xbox One che porterà il frame rate a 60 FPS. Questa modalità arriverà alla fine di questo mese e, come possiamo intuire, punta ad ottimizzare il gioco in modo da ...

Exordium Games annuncia Bear With Me per PS4 - Xbox One e Switch : Exordium Games annuncia ufficialmente, l’arrivo del punta e clicca Bear With Me (già su Steam) anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il quale sarà disponibile a partire dal secondo trimestre di quest’anno. Bear With Me: L’avventura punta e clicca di Exordium Games debutta su console Se non volete attendere, potete sempre acquistare il gioco su Steam in edizione da collezione ad un costo di ...

Splinter Cell Conviction disponibile tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : La funzione di retrocompatibilità per Xbox One è una feature ritenuta fondamentale in casa Microsoft poiché permette ai giocatori più giovani di gustarsi grandi capolavori del passato. Il catalogo di giochi per l'ammiraglia del colosso di Redmond viene ingrandito sempre di più, permettendo così agli utenti una scelta sempre più ampia.Ora, come segnala Major Nelson su Twitter, tra i giochi retrocompatibili di Xbox One arriva anche l'apprezzato ...

Data ufficiale server dedicati per For Honor PC : quando per PS4 e Xbox One? : Poche cose sono così ampiamente celebrate nella comunità videoludica multiplayer come i server dedicati. E non vi è alcun dubbio sul perché, dato che si tratta di server potenti e dedicati che portano con loro stabilità, miglioramento del matchmaking e potenziamento dell'infrastruttura online. Secondo un annuncio di Ubisoft oggi 8 febbraio i giocatori di For Honor su PC potranno giocare su server dedicati a partire dal 19 febbraio 2018. I ...

Xbox One : un nuovo aggiornamento pubblico introduce la modalità non disturbare e molto altro : Dopo settimane di test da parte degli utenti Insider, l’aggiornamento 1802 è pronto per essere rilasciato al pubblico. Microsoft ha confermato, infatti, che il roll-out globale è stato avviato alcune ore fa. Diversamente dai precedenti update pubblici, in quest’ultimo non troviamo soltanto i soliti fix di bug ma anche alcune novità che i videogiocatori troveranno sicuramente utili. Changelog ufficiale Hub di giochi nel menu guida – ...

Metro Exodus : 4A Games punta alla risoluzione 4K con HDR su Xbox One X : Come saprete, Metro Exodus è il protagonista della copertina di marzo di Game Informer e nella giornata di oggi sono spuntati in rete tantissimi dettagli su storia, setting e gameplay che abbiamo raccolto nel nostro articolo.Ora, come segnala Wccftech, emergono anche delle interessanti informazioni che riguardano, nello specifico, la versione Xbox One X di Metro Exodus.Secondo il noto e affidabile insider, Shinobi602, l'obiettivo del team di 4A ...

Nuova beta Metal Gear Survive dal 16 al 18 febbraio su PS4 - Xbox One e PC : Konami ha in serbo una Nuova ondata di prova per Metal Gear Survive a ridosso dell'uscita del nuovo capitolo della serie: altri tre giorni di open beta, quindi, previsti per la settimana prossima, per testare un'ultima volta il gameplay e la stabilità dei server del nuovo multiplayer cooperativo a cura del publisher nipponico. La Nuova open beta di Metal Gear Survive, dopo la sessione concessa da Capcom nel mese di gennaio, si terrà dal 16 al ...

PlayerUnknown's Battlegrounds a quota 4 milioni di giocatori su Xbox One - Microsoft celebra il traguardo con loot crates gratuiti : Gli ultimi numeri relativi a uno dei più importanti fenomeni videoludici, PlayerUnknown's Battlegrounds, ci parlavano di ben 26 milioni di copie vendute su PC e Xbox One. Un risultato di tutto rispetto per il famoso titolo che, però, sembra abbia registrato un calo dei giocatori sulla piattaforma Steam negli ultimi 30 giorni.Ora si torna a parlare di PlayerUnknown's Battlegrounds per console con ottime notizie, infatti, come segnala ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione su Xbox : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 18, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. 8 febbraio: manutenzione su Xbox One Attività di manutenzione su Xbox One a partire dalle 8 ora italiana. La creazione dei match verrà disattivata […] L'articolo Fifa 18: segnalazione problemi tecnici e di connettività ...

L'ultima patch di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One risolve alcuni bug e modifica il danno dei veicoli : Da quando PlayerUnknown's Battlegrounds è approdato su Xbox One ha avuto un supporto continuo da PUBG Corp. che è andata di volta in volta a risolvere bug e ad aggiungere nuove feature. Come riportato da Dualshockers, i cambiamenti principali di questo ottavo aggiornamento per la versione Xbox One del gioco sono stati principalmente la risoluzione di bug concernenti il vaulting e la sparizione improvvisa dei veicoli.Inoltre PUBG Corp. ha deciso ...

Nuovo aggiornamento per Xbox One : Microsoft in data odierna, ha ufficialmente reso disponibile un Nuovo aggiornamento del peso di 500 MB circa per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Si tratta della build 1802, rilasciata per i membri del programma Preview diverso tempo fa, la quale introduce delle novità molto interessanti. Tutte le novità del Nuovo aggiornamento Xbox One Di seguito vi riportiamo le novità introdotte: Possibilità di ...