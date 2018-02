Windows 10 Mobile | cosa significa il rilascio della nuova app Foto? Analisi

Windows 10 Mobile : come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora [AGG.1. ufficiale] : [Aggiornamento 1 10/02/20182] Inaspettatamente Microsoft ha rilasciato in modo ufficiale la nuova app Foto con Ink, filtri e strumenti di modifica avanzata per gli utenti Windows 10 Mobile iscritti al programma Insider nel canale di distribuzione fast. Articolo originale, L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ...

VLC : major update per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Breve comunicato per informarvi che la UWP ufficiale di VLC, disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One, si è aggiornata arrivando alla versione 3.0 Si tratta di un aggiornamento importante e pieno di novità da tempo richieste dagli utenti. Questo il changelog ufficiale: Aggiunto il supporto per video e audio a 360°. Audio ambisonico e più di otto canali audio supportati. Supporto HTTP 2.0. Decodifica VP9 e VMW3. Supporto a HDR10 ...

Chat Pro : un semplice e utile aggregatore di chat per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un nostro lettore ci ha segnalato gentilmente chat Pro, una semplice e utile applicazione che funge da aggregatore di chat. Questa, con un meccanismo di web view, permette di accedere velocemente ai principali social network e servizi di messaggistica quali Facebook Messenger, Yahoo Messenger, Google Hangout, WhatsApp, Wechat e Skype. Perche scaricare tante applicazioni per chattare con i tuoi amici? Scarica la nostra app per chattare con i tuoi ...

Windows 10 Mobile - Android o iOS : cosa utilizzate nel 2018? [Agg.1 Risultati] : [Aggiornamento1 05/02/2018] Come promesso, ecco i risultati finali del sondaggio: 248 persone hanno votato Windows 10 Mobile 52 persone hanno votato Android 5 persone hanno votato iOS In sostanza i fan Microsoft restano, nella stragrande maggioranza dei casi, ancora ancorati a Windows 10 Mobile, anche se non mancano gli utenti che hanno preferito andare altrove. Articolo originale, Windows 10 Mobile è un sistema operativo che ...

Windows 10 Mobile - Android o iOS : cosa utilizzate nel 2018? [Sondaggio] : Windows 10 Mobile è un sistema operativo che non riceve più aggiornamenti importanti, il settore Lumia è stato smantellato, gli OEM sono praticamente inesistenti e Microsoft si sta concentrando solamente nello sviluppo di applicazioni per le altre piattaforme. Ad oggi, infatti, esistono molte app di casa Redmond molto scaricate sugli OS un tempo rivali di Windows 10 Mobile come, ad esempio, Microsoft Launcher e il browser Edge. I dati statistici ...

Windows 10 Mobile : gli Insider non ricevono più neanche gli aggiornamenti delle app : Qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale che gli utenti Windows 10 Mobile, iscritti al programma Windows Insider, non riceveranno più nuove build, bensì solo quelle che vengono rilasciate nel canale stabile. In realtà quella notizia non ci sorprese più di tanto dato che era ormai chiaro che Microsoft volesse dismettere anche il programma Insider dopo aver totalmente abbandonato lo sviluppo del suo sistema operativo per smartphone. A ...

WhatsApp si aggiorna su Windows 10 Mobile : Mentre assistiamo al declino di Windows 10 Mobile e alla dismissione di app, quest’oggi vi annunciamo l’ennesimo aggiornamento di WhatsApp per tutti gli utenti Windows 10 Mobile. La versione in questione è numerata 2.18.18 e porta le seguenti modifiche: Nuove emoticon Nuova interfaccia grafica per telefonate Bug fix e correzioni minori In assenza di un changelog completo pubblicato da WhatsApp, non possiamo garantirvi che le ...

Windows 10 Mobile : l’Italia è l’unico paese con un market share superiore all’1% : Kantar World Panel ha pubblicato, come di consuetudine, i dati relativi ai market share dei principali tre sistemi operativi Mobile. Ultimamente abbiamo evitato di riportarvi questi dati statistici perchè non mostravano nulla di nuovo ossia il solito calo di Windows 10 Mobile che siamo abituati a vedere oramai da un anno a questa parte ed è anche normale dato che si tratta di un OS fuori sviluppo che può essere tranquillamente ritenuto morto. Ma ...

Sky Go : l’ennesima app che abbandona gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile : Oh Microsoft Store, cosa ti sta succedendo? Ebbene si, oggi ci arriva la notizia dell’ennesima applicazione che non solo cessa il supporto a Windows 10 Mobile (il che è comprensibile dato il suo stato attuale) ma anche a Windows 10 desktop. Stiamo parlando di Sky Go, il servizio del noto provider satellitare che permette agli abbonati di poter guardare i film in streaming presenti sulla piattaforma. Dal prossimo 19 marzo, dunque, ...

Windows RT su un Lumia 640 funziona benissimo - forse anche meglio di Windows 10 Mobile [Video] : Il 23 gennaio vi abbiamo riportato le prime immagini raffiguranti un Lumia 640 con a bordo Windows RT, il sistema operativo basato su Windows 8 e sui processori ARM abbandonato da Microsoft anni fa. Ciò è stato possibile grazie al tool Windows Phone Internals che ci continua a stupire mostrando tutte le sue capacità. Lo sviluppatore Ben, dopo aver pubblicato le immagini, ha registrato anche un video che testimonia come Windows RT non solo ...

Surface Phone : come potrebbe essere CShell con Fuent Design - il sogno dei fan Windows 10 Mobile : Windows 10 Mobile è stato ormai abbandonato ma verrà presto sostituito da Windows Core OS che, grazie a CShell, sarà un sistema operativo completamente adattabile. Per questo motivo, come evidenziato in altre varie occasioni, l’interfaccia del futuro Surface Phone varierà in base alla sua modalità di utilizzo: quando è aperto un solo display la UI è quella da smartPhone, quando sono aperti tutti e due display è da tablet, mentre quando lo ...

Tweetium si aggiorna su Windows 10 e Windows 10 Mobile con il supporto ai 280 caratteri : Tweetium, un ottimo client non ufficiale di Twitter, si è aggiornato di recente per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto ai 280 caratteri. Latest update to Tweetium is in the store now! 4.2.1 brings support for the new 280 character limit, as well as a few bug fixes. More to come, too! — Tweetium app (@TweetiumWindows) January 21, 2018 Changelog: Tweet più lunghi ? con il nuovo aggiornamento si passa da 140 a 280 ...

Windows 10 Mobile : ecco le immagini di un Lumia 640 con a bordo Windows RT : A quanto pare Windows Phone Internals si sta davvero mostrando come un interessante tool che consente di effettuare delle operazioni un tempo considerate impossibili. Dopo Windows PE sullo Xiaomi Mi 4, un nuovo utente è stato capace di installare in via non ufficiale il buon vecchio Windows RT, il sistema operativo basato sui chip ARM dei tablet e successivamente abbandonato da Microsoft, su un dispositivo Windows 10 Mobile (in questo caso un ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità [Insider] : La UWP ufficiale di Skype per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornata ieri per gli Insider nel canale Fast Ring introducendo alcune novità. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione ? fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata ? non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la ...