Weinstein | nuove accuse | “Voleva spezzarmi le gambe”

Caso Weinstein - nuove regole per Academy : 6.44 L'Academy of motion pictures arts and science, associazione che ogni anno assegna i cosiddetti premi oscar, ha annunciato di aver varato il suo primo codice di condotta per gli oltre 8.400 membri in seguito allo scandalo Weinstein. A ottobre Weinstein è stato espulso dall'Academy,dopo le pesanti accuse di molestie sessuali. Nel nuovo codice si spiega che non c'è posto per "le persone che sfruttano il loro status, il proprio potere o la ...